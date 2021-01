Tarolhat a felújítási kölcsön

Az intenzív előzetes érdeklődés nyomán erős keresletre számítanak a bankok a jövő héttől elérhető, támogatott otthonfelújítási konstrukcióra. Ráadásul a program nyomán nőhet a kereslet más, piaci alapú lakossági termékek iránt is.

Már a bevezetés előtti hetekben is jelentős az érdeklődés a február elsejétől elérhető, állami kamattámogatás mellett nyújtott otthonfelújítási hitel iránt – derül ki a Világgazdaság hitelintézeti körképéből.

A lakásfelújításhoz kapcsolódó állami támogatás iránt már most felfokozott érdeklődés mutatkozik. Az önerő nélkül felújítani szándékozók részéről jelentős igény jelentkezhet a hitelből történő előfinanszírozásra. Az OTP Bank ma is kínál korszerűsítésre kedvező feltételű, államilag kamattámogatott lakáshitelt, felújításra pedig különféle kamatkedvezményekkel elérhető piaci kamatozású lakáshitelt. Az ügyféligények kezeléséhez a célhoz leginkább igazodó új banki termék, illetve folyamat kialakításán dolgozunk

– közölték a Világgazdaság megkeresésére a pénzintézetnél.

Hasonlók az MKB Bank tapasztalatai is: tájékoztatásuk szerint az otthonfelújítási kölcsönhöz kapcsolódó érdeklődés jelentős, de az ügyfeleik kevésbé nevezik meg így a terméket. Kérdéseik inkább arra vonatkoznak, hogy milyen finanszírozási formák érhetők el a kívánt felújítás megvalósítására. Az ügyfelek érdeklődései alapján mindenesetre jelentős ügyfélforgalomra számítanak az MKB Banknál is, de hogy ezek mikor válnak konkrét igényléssé, az egyelőre kérdéses.

Az első fél évben, illetve a felújítások szezonális lehetőségeit követve várhatóan a lakásfelújítási termék lesz a hiteligénylések fókuszában

– tették hozzá. Az Erste Bank jelentős érdeklődést tapasztal mind személyesen, a pénzintézet fiókhálózatában, mind a bank tematikus aloldalán, amelyen az érdeklődők regisztrálni is tudnak amellett, hogy minden, az otthonfelújítási támogatással és hitellel kapcsolatos fontos információhoz könnyen, egy helyről hozzájutnak.

Az új támogatott konstrukció meg­jelenése, illetve az otthon­felújítási program elindulása után a teljes lakossági hitelpiac élénkülését is várják a bankok. Az MKB Bank szakértői szerint az otthonfelújítási kölcsön adminisztrációs sajátosságai miatt bizonyára fokozódik majd az egyéb termékek iránti érdeklődés is.

Az MKB Bank készül kifejezetten olyan konstrukcióval, amely azoknak az ügyfeleknek is megfelelő lehet, akik – például az alacsonyabb költségek miatt – nem kívánnak fedezetet nyújtani.

Az Erste Banknál is felhívták a figyelmet arra, hogy az otthonfelújítási program erősíti a háztartások hitelfelvételi kedvét, és ez pozitív keresleti hatással lehet a piaci alapú kölcsönökre is, hiszen akinek nem elegendő a hatmillió forintos támogatott hitel (ennél nagyobb felújítást tervez), vagy esetleg nem jogosult rá, az igénybe veheti az Erste Bank felújítási célú lakáshitelét, szabad felhasználású jelzáloghitelét, babaváró konstrukcióját vagy személyi kölcsönét is.

A jövő héttől elérhető, maximum hatmillió forintos, kamattámogatott otthonfelújítási hitel legfeljebb tízéves futamidejű lehet, és az ügyfelet terhelő éves kamat mértéke maximum 3 százalék. Az otthonfelújítási támogatást – ennek az összege legfeljebb hárommillió forint – a Magyar Államkincstárnál lehet igényelni, a munka- és anyagköltségekről szóló számlák bemutatásával.

A maximális, hatmillió forintos hitelösszeget figyelembe véve 58 ezer forint környékén alakul majd az induló törlesztőrészlet, ám ez a támogatás folyósítása után értelemszerűen nagyjából a felére csökken.

A támogatott konstrukció megjelenése több szempontból is hatást gyakorol majd a lakossági hitelpiacra. Egyrészt egyértelműen jót tesz a lakáshitelpiacnak, másrészt jelentősen nő majd a felújításra fordított kölcsönök – jelenleg csak évi néhány tízmilliárdos – mennyisége is az új lakáshitel-szerződéseknél.