Állami beruházások röpíthetik 2021-ben a magyar gazdaságot

A gazdaságvédelmi alap ráfordításainak is köszönhetően 2021-ben erősödő beruházási aktivitás jellemezheti a magyar gazdaságot.

Felgyorsulhatnak idén a kormányzati beruházások, amelyek a GDP-t mintegy 3 százalékkal is emelhetik

– jelentette ki lapunknak Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke. A gazdaságvédelmi alap beruházási jellegű ráfordításai csak idén fejtik ki a reálgazdasági hatásukat – tette hozzá. A számvevőszék korábbi elnöke emlékeztetett, hogy a kormány számos közlekedési, egészségügyi, oktatási és sportcélú beruházás elindításáról határozott a tavalyi költségvetés terhére. A bruttó hazai termék 9 százalékára ugró deficit az idei év tehermentesítését szolgálta.

A Magyar Nemzeti Bank a tavalyi visszaesés felét tulajdonította a gyenge beruházási aktivitásnak.

A jegybank a decemberi inflációs jelentésében is rámutatott, hogy számos állami ágazatban megtorpant a beruházások kivitelezése.

A nagyobb súlyú szektorok közül a legnagyobb éves csökkenést a művészet, sport, szabadidős ágazatban regisztrálták 29,1 százalékkal, a közigazgatás fejlesztéseinél 18,7 százalékos volt a visszaesés. Bár a kormány a magánszektort aktívan támogatta, a legnagyobb hozzáadott értékű feldolgozóipar beruházásai 6,9 százalékkal csökkentek tavaly az első három negyedévben. Az MNB szakértői kiemelték, hogy erős támaszt nyújthat a gazdaság kilábalásához a kormányzati beruházások felfutása, elsősorban azokban az ágazatokban, ahol alacsony az importhányad. Szintén hangsúlyozták, hogy 2021-ben jelentős potenciál nyílik a beruházások érdemi bővülésére.

Ahogy arra a Költségvetési Tanács elnöke korábban is figyelmeztetett, az állami beruházások előkészítettsége sem volt megfelelő, ami nagymértékben visszahúzhatta a gazdaság teljesítményét 2020-ban. A szakember szerint a beruházási stimulusnak köszönhetően ez a visszaugrás akkora lehet, hogy 2022-re elérjük a válság előtti szintet.

A fiskális expanzió következménye, hogy a bruttó államadósság mintegy 15 százalékkal, 80 százalékra emelkedett tavaly.

A beinduló gazdasági növekedés még a magasabb hiánnyal együtt is ismét csökkenő pályára állíthatja az államadósságot, amely az év végén 75-76 százalék körül alakulhat.

Németh Dávid, a K&H vezető elemzője szintén az év végi kormányzati költekezés áthúzódó hatását emelte ki a Világgazdaságnak.

A szakértő kifejtette, hogy az állami szektor beruházásai mellett a magánszektor fejlesztéseit is támogatta a kabinet, amelyek szintén megjelennek a GDP-ben, amikor majd termőre fordulnak. Németh Dávid arra is figyelmeztetett, hogy a magánszektor beruházásainak visszaesését az állami támogatások csak részben tudják kompenzálni. Kovács Árpád jelezte, hogy magánberuházásoknál az üzleti bizalom visszatérése döntő lehet. Ezért is fontos, hogy a korlátozások mikor lesznek feloldva. Ha ez kora tavasszal megtörténik, akkor az idei év bizakodásra adhat okot, egy harmadik hullám azonban már borúsabbá teheti a várakozásokat. Ezekkel a megszorításokkal a gazdaság működik, de lendületet venni csak egy nyitottabb világgal lehet.