Kazahsztán Záhonyra figyel

A keleti nyitás és a diplomáciai kapcsolatok erősítése érdekében Horváth László, tiszteletbeli kazah konzul fogadást adott a kazah külügyminiszter tiszteletére csütörtökön. Muktah Tileuberdi a magyar és a kazah kormány által létrehozott stratégiai tanács mai ülésére érkezett, és találkozik magyar kollégájával, Szíjjártó Péter külügyminiszterrel is.

A tegnapi fogadáson a magyar felet Varga Mihály pénzügyminiszter, Kovács Sándor és Fazekas Sándor országgyűlési képviselők, Baranyi András keleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős helyettes államtitkár, Gálosfai Mihály kazahsztáni magyar nagykövet képviselte.

A fogadás leginkább az együttműködés lehetőségeiről szólt. Szóba került például a záhonyi átrakó körzet rehabilitációja és fejlesztése, amelynek lebonyolítását a közelmúltban alakult, és a magyar kormány által támogatott Záhony Logisztikai és Ipari Övezet (CELIZ) nevű konzorcium végzi, a hazai MÁV-Rec Kft. vezetésével.

A beruházás előkészíti az európai viszonylatban stratégiailag is jelentős logisztikai-, vasúti- és áruforgalmi csomópont létrehozását, amely fontos eleme a kínai állam által kiemelten támogatott selyemútnak, a célja pedig az, hogy a keletről nyugat felé tartó gazdasági és kereskedelmi útvonalak fejlesztésébe Magyarország is bekapcsolódjon. A fogadáson egyebek mellett elhangzott, hogy mivel a Kínából Záhonyba érkező vasúti áruforgalom útvonala érinti Kazahsztánt is, a tervezésben a jelenleginél még szorosabb stratégiai együttműködés nyílhat a két ország között.

Horváth László – aki a CER vasúti csoport végső tulajdonosa – tiszteletbeli kazah konzulként több, mint húsz éve ápolja a magyar-kazah üzleti, gazdasági, kulturális kapcsolatokat, ez idő alatt komoly eredményeket ért el a két ország együttműködésében, ennek során számos magyar cégnek segített belépni a kazah piacra, illetve kazah vállalatokat támogatott abban, hogy bemutatkozzanak Magyarországon. A rendezvényen hangsúlyozta, hogy elkötelezett a két ország közötti kapcsolatok erősítésében.