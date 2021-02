Sokat segített a cégeknek a csúsztatott adóbevallás

A beszámoló, illetve a társasági adó bevallási határidejének halasztása volt a kormány egyik leghatékonyabb adóügyi intézkedése a koronavírus-járvány első szakaszában

– mondta a Világgazdaságnak Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára. Az érintett vállalkozások kétharmada élt tavaly azzal a lehetőséggel, hogy a koronavírus-járvány első hulláma miatt május vége helyett csak szeptember 30-ig készítette el a társaságiadó-bevallását.

A beszámoló mellett ötféle adót érintett a kormány négyhavi automatikus fizetési halasztása: a társasági adót, a kisvállalati adót, az innovációs járulékot, az energiaellátók jövedelemadóját és a helyi iparűzési adót.

A pünkösdi ünnep miatt június 3-ra eső eredeti határidőre 101 599 cég adta be társaságiadó-bevallását, és tett eleget adófizetési kötelezettségének. A szeptember 30-i határidőre további csaknem 200 ezer adóbevallás érkezett a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz.

Ezek feldolgozása után látható, hogy a kormány gazdaságvédelmi intézkedése érdemi segítséget jelentett a vállalkozásoknak – mondta Izer Norbert. Az államtitkár szerint az érintett vállalkozások így négy hónapon keresztül mintegy százmilliárd forinttal gazdálkodhattak tovább. Mindez hozzájárulhatott ahhoz, hogy a harmadik negyedévben várakozásokon felül teljesített a magyar gazdaság – a második negyedévesnél 11,4 százalékkal nagyobb volt a GDP-növekedés –, hiszen a felpattanás idején a meg nem fizetett adó összege többletlikviditást jelentett a vállalkozásoknak. Izer Norbert arról is beszélt, hogy

a halasztás több mint 1,1 milliárd forintot hagyott a lehetőséget igénybe vevő 3143 kivás cég zsebében.

Az államtitkár kitért arra is, hogy a koronavírus-járvány első és második hullámában is jelentős adókönnyítést kaptak a különböző cégek és ágazatok, ami az anyagi terhek mérséklése mellett a munkahelyek megőrzését tette lehetővé. A kormány egyik legutóbbi adóügyi intézkedésére emlékeztetve arról beszélt, hogy csak novemberben 117 ezer dolgozó után nem kellett adót fizetniük a munkáltatóknak. Az adóügyi támogatás 13 500 turizmus-vendéglátásban és szórakoztatóiparban tevékenykedő vállalkozást segített. A munkáltatói adómentesség, éppúgy, mint a bértámogatás, még februárban is jár.