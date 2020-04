Kazánokat alakítanak át lélegeztetőgépekké

Hétfő óta lélegeztetőgépeket állítanak össze a Viessmann allendorfi üzemének egyik gyártósorán. Ehhez kizárólag olyan alkatrészeket használnak fel, amelyekkel a fali gázkészülékeiket, illetve a hőszivattyúikat is szerelik. Az elkészült berendezés ennek megfelelően első ránézésre valóban kazánra hasonlít, de képes mindarra, amire a lélegeztetőgépek. Az ötlet a gyár alkalmazottaitól származik, de a cégvezetés azonnal zöld lámpát adott a fejlesztésekhez.

Tisztában vagyunk vele, milyen felelősséggel tartozunk a társadalom felé a jelenlegi válságos időkben

– nyilatkozta ezzel kapcsolatban a 12 300 főt foglalkoztató családi vállalkozás vezérigazgatója, Max Viessmann Junior.

Jelenleg azon dolgoznak, hogy a szenzoros próbabábun kipróbált, folyamatosan fejlesztett prototípus gyorsított eljárásban kaphassa meg a felhasználási engedélyt. A Viessmann ugyanakkor hangsúlyozza, hogy

berendezéseiket csak akkor szabad használni, ha a szabad kórházi lélegeztetőgépek már elfogytak.

Vagyis a kazángyártó cég innovációja elsősorban az ideiglenesen felhúzott járványkórházakba vagy csarnokokba fektetett betegek gyógyulását segítheti, nem a kórházi berendezéseket akarják kiváltani vele.

– Egy hónappal ezelőtt még minden gyártó az alkatrészhiány lehetőségéről és a szállítási nehézségekről kommunikált. Példaértékű, hogy egy ilyen társadalmi válság és nehéz gazdasági helyzetben is vannak olyan cégek, amelyek előretekintenek és tudásukkal, tapasztalatukkal a megoldást, a segítségnyújtás lehetőségét keresik. A Viessmann eddig is élen járt az innovációban, de ezzel a lépéssel felelősségvállalásból is magasra rakta a lécet – emelte ki a készülékgyártó társadalmi szerepvállalását Szilágyi László, a VGF&HKL szaklap kiadóvezetője.

A szakmánkban több gyártó is felvette a kesztyűt a koronavírus fertőzés ellen, és többen kezdtek egészségügyi szájmaszkok gyártásába Európában és Ázsiában egyaránt. A nemzetközi és hazai építőipari kiállításszervezők közül is többen felajánlották pavilonjaikat sürgősségi betegellátásra, így a milánói Mostra Convegno vásárterületét is átalakították, de a budapesti Hungexpo legnagyobb pavilonját is erre készítették fel.