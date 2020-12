Már a vidéki vásárlókat és vállalkozókat is segíti a magyar innováció

A járványhelyzetben az emberélet védelme mellett fontos feladat a munkahelyek megóvása és a magyar családok megélhetésének biztosítása, amihez működésben kell tartani a gazdaságot, így a kereskedelmet is.

Mivel a bevásárlóközpontok forgalma ünnepek idején jelentősen megnő, ezért a vásárlókat és a bolttulajdonosokat is fontos minden lehetséges eszközzel védeni. Ezt már országosan segíti a plázák látogatottságát bemutató, magyar fejlesztésű, ingyenes alkalmazás, amely a budapesti és Pest megyei mellett a vidéki bevásárlóközpontokra vonatkozó adatokat is tartalmazza és hozzájárul ahhoz, hogy az állampolgárok ily módon is vigyázzanak saját maguk és mások egészségére.

A lakóhely tehát nem jelenthet hátrányt az információhoz és a lehetőségekhez való hozzáférésben

– nyilatkozta György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára.

A bevásárlóközpontok látogatottságát összesítő oldal, amely mobiltelefonról is elérhető, néhány nap alatt tízezres nagyságrendű érdeklődőt vonzott. A fejlesztők – eleget téve a lakossági kéréseknek – országosan 104 bevásárlóközpontra szélesítették a lekérdezhető helyszínek körét.

A naponta frissülő, továbbra is ingyenesen hozzáférhető táblázatok színezése megmutatja, hogy a hét egyes napjain és óráiban mennyire nagy, vagy éppen alacsony az adott hely forgalma.

A honlap segítségével bárki megtervezheti vásárlása időpontját, elkerülve a legzsúfoltabb órákat, így lerövidíthető az adott áruházban töltött idő és jelentősen csökkenthető a koronavírus-fertőzés kockázata is.