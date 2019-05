Új esély több ezer magyar vállalkozásnak

Akár tíz-húszezer vállalkozás számára is releváns fejlesztési lehetőség lehet a két részletben negyvenötmilliárd forintos keretösszegű új innovációs pályázat, amely heteken belül megjelenhet. Elképzelhető, hogy a nyár végéig háromszoros túligénylés lesz.

Várhatóan heteken belül elérhetővé válik az év – keretösszegét és jelentőségét tekintve is – legnagyobb pályázati konstrukciója, a két részből álló, együttesen 45 milliárd forintos, állami finanszírozású kutatás-fejlesztési felhívás – mondta a Világgazdaságnak Papadimitropulosz Alex, a Via Credit ügyvezető igazgatója. A pályázati tanácsadó szerint

a Nemzeti, Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) által gondozott két új kiírás akár 10-20 ezer vállalkozás számára is releváns fejlesztési lehetőség lehet.

A 24 milliárd forintos keretű, kis- és középvállalkozásoknak szóló részben 50–500 millió forint támogatás a tét, várhatóan 200–250 millió forint körül lesz az átlagos igény, míg a nagyvállalatoknak szóló 21 milliárd forintos lábnál 500 millió–1 milliárd forint forrás érhető el, és zömében 900–950 milliós kérelmekre van kilátás.

Mivel a pályázatok júliusi beadását bocsátották előre, időt kell hagyni a piacnak a felkészülésre, ezért is indokolt még május végén vagy június elején rögzíteni a pontos feltételeket – érvelt a szakértő. Tapasztalatai szerint egy jó pályázat esetében egy-másfél hónap alatt két és fél, háromszoros túligénylés is elképzelhető, jelen esetben ez akár augusztus végére is elérhető. Úgy látja, a kkv-szektoron belül kiemelt aktivitás várható a feldolgozóiparban, az építőiparban, a mezőgazdaságban és a szolgáltató szektorban is, de minden olyan termelővállalat felsorakozhat a rajtvonal mögé, amely növelné a termelékenységét és a hatékonyságát.

