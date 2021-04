Német recesszió jöhet az első negyedévben

A februári német ipari adatok alapján úgy tűnik, hogy az ország nehezen kerülheti el a gazdasági visszaesést az első negyedévben a megelőző negyedévhez viszonyítva. Februárban 1,6 százalékkal csökkent az ipari termelés az előző hónaphoz képest, míg az elemzői előrejelzésekben 1,5 százalékos növekedés szerepelt – közölte a Destatis.

Januárban szintén visszaesés volt, akkor 2 százalékkal csökkent a teljesítmény havi alapon.

Így már a második egymást követő hónapban jegyeztek fel visszaesést az előző nyolc hónap növekedése után. A 2020 februáritól, azaz a járványt megelőző utolsó hónapitól 6,4 százalékkal maradt el a termelés volumene.

Mindez annak ellenére alakult így, hogy az export meglepően jól tartotta magát, és a kivitel értéke 0,9 százalékkal nőtt februárban az előző hónaphoz képest.

Noha az elemzők ennél is jobb eredményre, 1 százalékos bővülésre számítottak, ez így is rendkívül jónak tekinthető a januári 1,6 százalékos emelkedést követően. Az export felpörgését elsősorban a növekvő kínai kereslet okozta: februárban Németország 8,5 milliárd euró értékben exportált Kínába, ami 25,7 százalék növekedés éves szinten, de erőteljes volt a forgalom az ellenkező irányba is, az onnan származó német import 32,5 százalékkal, 9,9 milliárd euróra emelkedett.

A német ipar gyenge évkezdése elsősorban az építőipar borzalmas év eleji teljesítményének köszönhető.

A szokatlanul hideg időjárás miatt januárban leálltak a nagyobb építkezések, így a legrosszabb várakozásokat is alulmúlva 12 százalékkal esett az aktivitás, majd februárban a teljesítmény további 1,3 százalékkal csökkent. Az ipar visszaesése még ezzel együtt is meglepte az elemzőket, főként, hogy a beszerzésimenedzser-indexek alakulása is a növekedésre engedett következtetni.

Bár a chiphiány a német autóipart is érzékenyen érintette, és ez várhatóan jócskán el is húzódik majd, összességében így is a zord téli időjárás lehet az oka a nem várt visszaesésnek – foglalta össze a helyzetet Carsten Brzeski, az ING vezető közgazdásza.

A „széttartás” az a kulcsszó, amely legjobban leírja a német gazdaság állapotát.

A november óta tartó korlátozó intézkedések óriási éket vertek az egyik oldalon a szolgáltatások és az egyéb, lezárás által sújtott szektorok, a másikon az ipari tevékenységek közé, amely utóbbi jelentős hasznot húz abból is, hogy a világ más régiói hatékonyabban alkalmazták a korlátozó intézkedéseket, vagy hamarabb fel tudták pörgetni a vakcinációt, mint maga Németország. Ezért – állítja Brzeski –, ha a márciusi adatokban nem látható majd robbanásszerű ipari és építőipari növekedés, úgy a német gazdaság első negyedéves számai biztosan visszaesést mutatnak majd.