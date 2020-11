A régió vezető klubjává válhat az FTC

Az európai kupaszereplés nélkül számított költségvetésének a háromszorosát is elérheti a Ferencváros a Bajnokok Ligája-részvétellel.

A klubok költségvetését, a csapatok értékét tekintve két-háromszoros, legfeljebb ötszörös különbséget még el lehet tüntetni egy mérkőzés erejéig a pályán, nagyobbat viszont már nem

– mondta a Világgazdaságnak Szabados Gábor sportközgazdász annak kapcsán, hogy a Ferencváros a Bajnokok Ligája csoportkörének fél távjánál egy ponttal áll. A magyar bajnok ugyanis a Dinamo Kijev elleni budapesti 2-2 előtt a Barcelonától idegenben kapott ki 5-1-re, utána pedig a Juventustól 4-1-re, immár a Puskás Arénában.

Míg az FTC játékoskeretét 28 millió euróra becsüli a mértékadó Transfermarkt.de, addig az ukránokét százmillióra, az olaszokét 707-re, a spanyolokét pedig 878-ra.

Tizenegy év után szerepel magyar csapat a BL főtábláján (2009, Debrecen), a Ferencváros pedig 25 esztendő múltán tért vissza az európai klubfutball nagyszínpadára, a szakmai presztízsen túl mindez anyagi értelemben is sokat hoz a konyhára. A szakember kiemelte, hogy az európai kupaszereplés nélkül évente mintegy ötmilliárd forintból gazdálkodó Ferencvárosnak már tavaly kilencmilliárdosra nőtt a mozgástere azzal, hogy az Európa-liga csoportkörében szerepelt, a mostani BL-részvétellel kiegészülve viszont

akár a 14-15 milliárd forint, az alapbüdzsé háromszorosa is elérhető.

Szabados Gábor szerint ötmillió euró alatt biztosan nem ad el meghatározó játékost az FTC, de például Tokmac Nguen, Isael, Olekszandr Zubkov vagy Franck Boli esetében az sem kizárt, hogy

8-10 milliós ajánlat érkezik. Ehhez persze olyan teljesítmény kell a hátralévő mérkőzéseken, amelyre felfigyelnek Nyugat-Európában, de sok múlik azon is, hogy a koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásai miként érintik a potenciális vevőket.

Reális cél, hogy néhány éven belül a közép-európai régió vezető futballklubjává váljon a Ferencváros – jelentette ki a sportközgazdász. Ehhez azonban a mostani bevételeket megfelelően kell felhasználni, ezáltal az egyesület stabilizálhatja a helyét a nemzetközi kupák főtábláján, legyen az a BL vagy az Európa-liga. A magyar piac azonban nem képes egynél több nemzetközi szinten is versenyképes klub fenntartására. Ha tehát az FTC megerősödik, jó eséllyel hosszú évekig a magyar bajnoki címeket is bezsebeli, a Fehérvár sem tarthat vele lépést. Példaként felhozta a norvég Rosenborg, a horvát Dinamo Zagreb vagy a bolgár Ludogorec esetét: ahogy gyökeret eresztettek az európai klubfutballban, úgy emelkedtek ki hazájuk bajnokságából. Ha a Ferencváros ezt az utat járja be a következő években, a játékospiacon is erősebb lesz a pozíciója, könnyebben tud majd minőségi futballistákat igazolni.