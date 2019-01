Kiderült, mennyit keresnek a Super Bowl fellépői

Az NFL végre elárulta, mekkora összeggel honorálják a focidöntő félidejében fellépő gigasztárokat.

Miután hétfőn kiderült, hogy az idei NFL Super Bowlon a Maroon 5 fog fellépni, érdemes közelebbről megvizsgálni, hogy mekkora biznisz az amerikaiak kedvenc sportjának félidei show-ja. Nyilván az első kérdés, amely mindannyiunk fejében megfordul: mennyit keresnek a sztárok, akik a világ egyik legnagyobb sporteseményének félidejében szórakoztatják a nagyérdeműt? A válasz sokkoló:

SEMMIT.

A jelenségről először két évvel ezelőtt kezdtek el konkrétabban beszélni, amikor Lady Gaga volt az aktuális fellépő.

Amikor az NFL egyik szóvivőjének feltették a kérdést, hogy mennyivel honorálják napjaink egyik legnépszerűbb énekesnőjét – aki egyébként koncertenként kb. 1,9 millió dollárt visz haza – a válasz megdöbbentő volt: semmivel. A szóvivő hölgy hangsúlyozta, hogy

a liga kizárólag a produkciós költségeket fedezi,

ám még ezzel kapcsolatban is vannak kérdések, ugyanis a 2015-ös fellépő, Katy Perry megsúgta a Billboardnak, hogy az NFL előzetesen bepróbálkozott nála azzal, hogy felesben oldják meg a költségeket. Az énekesnő természetesen azonnal nemet mondott az ajánlatra, ám a hírek szerint a liga a továbbiakban is próbálkozott a költségmegosztással.

Maradva Lady Gagánál, az NFL kommunikációja alapján a halftime show-ban való megjelenés többet ér a fellépti díjnál. A Sportst Illustrated szerint

abban az évben, amikor Gaga lépett fel 114,4 millió ember kapcsolt az amerikai foci döntőjére, a liga szerint pedig ez olyan jelentőségű promóciót jelent egy művésznek, amelyet ki sem tudna fizetni más platformon sehol.

Ráadásul Gaga duplán is kapacitálhatott a fellépésből, hiszen abban az évben jelent meg Joanne című stúdióalbuma, melyhez nem is találhatott volna grandiózusabb promóciós felületet. Ha abból indulunk ki, hogy előző lemeze közel 239 millió dollárt hozott, akkor egészen biztos, hogy a halftime show-val „megtámogatott” album több mint 1 milliós eladása bankot robbantott.

Hasonlóan járt tavaly Justin Timberlake is, aki öt év hallgatás után készült új lemezét (Man of the Woods) piacra dobni, ám ő pontosan tudta, hogy számára a Super Bowlon való megjelenés egy olyan lehetőség, amely biztos, hogy felpörgeti a lemezeladást. Timberlake már 2004-ben, a híres-hírhedt Janet Jackson-koprodukció alkalmával sem kapott gázsit, így őt nem érte olyan váratlanul a dolog, mint mondjuk a fentebb említett Katy Perryt, akire ugye még a produkciós költségek egy részét is rá akarták sózni.

Ezek a költségek viszont horror áron mozognak:

a liga elmondása szerint körülbelül 600 ezer és 10 millió dollár közötti összeget kell elképzelni, így volt ez a Coldplay, Beyoncé vagy Burno Mars esetében is. Utóbbi két előadó a halftime show-t követően 92, illetve 59 százalékos emelkedést produkált lemezeladások terén.

A félidei show azonban nem volt mindig ilyen csillivilli produkció. Annak idején még egyszerű szórakoztató műsorokkal jutalmazták a közönséget, a legtöbb esetben a helyi egyetem rezesbandája vonult fel és zenélt, ám a sportág népszerűségének növekedésével egyre nagyobb igényekkel álltak elő a nézők, s a liga is üzletet látott a félidő 15 szabad percében – ez ma már persze sokkal hosszabbra nyúlt a színpadépítés és egyéb teendők miatt.