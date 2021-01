Nevet és címert változtathat a milánói futballklub

Úgy tűnik az olasz sztárcsapatok nem elégedettek a címerükkel. Nem is olyan rég volt még, mikor a rekordbajnok Juventus megváltoztatta a klub emblémáját. Az Internazionale most ennél is messzebbre megy. Sajtóértesülések szerint a milánói egyesület nemcsak címerét, de nevét is megváltoztatja.

Az egyesület a Football Club Internazionale Milanóról Inter Milanóra változtatja nevét, hogy kiemelje a város és a klub közötti köteléket

– írja a La Gazzetta dello Sportra és a Corrierer della Serrára hivatkozva a Football Italia.

Emellett a logót is átalakítják és a csapat legendás mezszponzorától, a Pirellitől is búcsút vesz.

A hírek szerint a BC Partners befektetési alap tárgyalásokat folytat a klubbal, melyből komoly részesedést vásárolna és évi 30 millió eurót fizetne azért, hogy a neve ott díszelegjen az Inter dresszén.