Sportfogadásban növeli a csapásszámot a Szerencsejáték Zrt.

A Szerencsejáték Zrt. online sportfogadási felülete, a Tippmixpro kínálata csak tavaly öt új sportággal és hatvan, korábban még nem fogadható bajnoksággal bővült, a labdarúgó Bajnokok Ligája kieséses küzdelmére időzítve – amely tegnap kezdődött – pedig további fejlesztéseket hajtott végre a játékszervező. A társaság arról tájékoztatta a Világgazdaságot, hogy

számos sporteseményre és bajnokságra immár úgynevezett szuper oddsokkal lehet fogadni

a Tippmixpro oldalán, ami a leglátványosabban a kiemelt labdarúgó-mérkőzések és tenisztornák esetében mutatkozik meg. A szuper oddsok megjelenése mellett további újítás az üdvözlő bónusz, amelynek az összege az új belépők esetében február 26-ig az 5 ezer forintot is elérheti.

A fentieken túl az egyes mérkőzésekhez kapcsolódó lehetőségek is tovább gyarapodtak: a topbajnokságoknál például száznál is több fogadási sorból választhatnak a játékosok, valamint havonta több ezer élő sporteseményt is kínál a fogadási portál.

Ezek a változások összefüggnek azzal, amiről Czepek Gábor, a Szerencsejáték Zrt. vezérigazgatója beszélt korábban a Világgazdaságnak:

részben beértek, illetve megindultak a társaság azon fejlesztései, amelyek a következő évekre alapvetően alakíthatják át a játékosélményt, sikeresen felvéve a versenyt az illegális globális online sportfogadási piac szereplőivel.

A vállalatvezető a 2019-es pénzügyi eredményekről előzetesen azt mondta: 10 százalékos növekedéssel várhatóan 530 milliárd forint feletti árbevételt ért el a Szerencsejáték Zrt., az adózott eredmény pedig átléphette a 25 milliárdot.

Czepek Gábor úgy összegzett, hogy a sportfogadás terén azzal együtt is kiugróan eredményes időszakot tudhat maga mögött a vállalat, hogy a múlt évben nem szerepelt a naptárban sportfogadási szempontból – különösen a labdarúgás terén – egyetlen kiemelkedő világesemény sem. Így a bővülés annak tudható be, hogy növelték a szolgáltatási színvonalat, bővítették az élő fogadási lehetőségeket, miközben a magyar vonatkozású események is a korábbinál nagyobb teret nyertek.