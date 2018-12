Véget ért a Vidi őszi hadjárata

Bár a továbbjutási esélyt elszalasztotta, rengeteg tapasztalatot szerzett az Európa-liga csoportkörében a Mol Vidi, amely a világsztárokat felvonultató Chelsea elleni döntetlennel búcsúzott.

A közvetett bevételeket is beleszámítva a 2018–2019-es nemzetközi szerepléssel 4,5-5 milliárd forintot keresett a Mol Vidi FC, ami megfelel a klub éves költségvetésének – mondta a Világgazdaságnak Szabados Gábor sportközgazdász. Ebbe nemcsak az Európa-liga főtáblájára jutás, illetve az ott elért két győzelemért és egy döntetlenért járó hét pont, hanem a televíziós közvetítési és marketingjogok is beleszámítanak, valamint a jegybevétel és a játékosok értéknövekedése. Bár eleve olyan tőkeerős támogatók állnak a Vidi mögött a névadó főszponzor Mol mellett is, mint a Strabag vagy a Market, de az őszi sikerek után akár az autóiparból vagy a bankszektorból is könnyebben vonzhat magához újabb partnereket a klub.

A szakember szerint Marko Nikolic együttese felkerült az európai futballtérképre, egyúttal a következő két-három szezonban is kedvező helyzetből, a selejtezőben például kiemeltként várhatja a sorsolást, így nagyobb eséllyel menetelhet a nemzetközi kupában, mint például a rivális Ferencváros. A két csapat vasárnapi találkozóján egyébként a Vidi 2-1-re verte az FTC-t a nemrég átadott Mol Arénában, ezáltal a zöld-fehérek előnye nyolcról öt pontra csökkent az élen a téli szünetre. Szabados emlékeztetett, hogy Paulo Sousa irányításával 2012 őszén is megjárták az Európa-ligát a fehérváriak, és az európai szövetség, az UEFA által számított együttható hat éve akkorát nőtt, hogy annak gyümölcsét még sokáig élvezhették.

A gazdasági hatások kapcsán a szakértő kiemelte, hogy Magyarországra eddig főként délszláv légiósok jöttek szívesen, de az a klub, amely nemzetközi szereplést képes felmutatni, már Nyugat-Európából is igazolhat, az olcsóbb, 600-800 ezer eurós futballisták helyett pedig 2-3 milliósak közül is válogathat. Az eladási oldalon is megugorhatnak az értékek, de az értékesítés most nem cél az őszt 13-14 mezőnyjátékossal végigjátszó Vidinél.

Így például a piaci értéke szerint egymillió euróra taksált Loic Negót valószínűleg 4-5 millió euróért is el lehetne adni, miután virtuóz játékkal hívta fel magára a figyelmet, a Chelsea ellen is bombagólt szerzett, de ez nem élvez elsőbbséget.

Szabados Gábor úgy látja, a Vidi szereplése a kedvező forgatókönyvek közül a legvalószínűbb változat, vagyis a mindenkori bajnokcsapatnak van a legnagyobb esélye bejutni az Európa-liga csoportkörébe, miután ide a Bajnokok Ligája-selejtezőből búcsúzva, afféle vigaszágként, második esélyként is el lehet jutni.

