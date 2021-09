A veszélyhelyzet meghosszabbításával együtt 2022. június 30-ig meghosszabbította a kormány a megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéhez vállalt feltételek teljesítését a 2016-oas csok-rendelet módosításával, amennyiben az érintettekre vonatkozó határidő a a veszélyhelyzet 2020. március 11-ei kihirdetését követően telt le, illetve immár 2022. június 29-ig esedékes.

A Magyar Közlönyben megjelent rendeletmódosítás visszamenőlegesen is érvényes, amennyiben a támogatást még nem fizették vissza, de a támogatott személyre vonatkozó gyermekvállalási határidő a módosított rendelet hatálybalépéséig, azaz hétfőig letelt, és a kedvezmény visszafizetésére való felhívást kiküldték, amit a módosítás hatálybalépését követő öt napon belül hivatalból vissza kell vonni.

Fotó: Oláh Tibor / MTVA / MTI

Akik viszont már visszafizették a támogatást, azok már nem élhetnek a veszélyhelyzetre tekintettel biztosított haladékkal, a visszafizetett támogatást már nem utalja számukra vissza az állam - derül ki a módosításból.

Megkaphatják a már megítélt otthonteremtési kedvezményt viszont azok a szülők is, akik időközben, párjuk halála miatt váltak egyedülálló szülővé, még abban az esetben is, ha ők maguk nem lennének jogosultak a támogatásra. Ugyanez vonatkozik a Babaváró hitelt igénylőkre is, akik időközben megözvegyültek.

Új elemmel bővült az otthonfelújítási támogatás, amelyet akadálymentesítési munkálatok költségére is igénybe lehet venni olyan építési, szerelési, átalakítási tevékenység esetén, amely a lakást mozgáskorlátozott vagy más fogyatékossággal élő személy számára önálló vagy segítséggel történő használatra alkalmassá és biztonságossá teszi.

Az idén januártól igényelhető felújítási támogatás kifizethető az egyik szülő halála esetén a túlélő másik szülőnek akkor is, ha a jogosultsági feltételek nem állnak fenn. A támogatást ilyen esetben egyedülállóként igénybe veheti akkor is, ha az elhunyt szülő halála a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy éven belül következett be, és a jogosultsági feltételek a halál napján már fennálltak.

Egyéb esetekben az ingatlant legalább egy éve kell tulajdonolni, illetve a kedvezményezett gyermeknek életvitelszerűen abban lakni a támogatás sikeres igényléséhez.