Sorra dőlnek a rekordok a személyi kölcsönök piacán

Folyamatosan dőlnek a rekordok a személyi kölcsönök piacán, akár ami a felvett hitelek összegét, akár ami az új szerződések számát illeti. Idén január és május között 434,5 milliárd forint értékben kötöttek új szerződéseket a bankok, ami kiugró, 43,9 százalékos emelkedés éves alapon. Ennek nyomán szinte biztosra vehető, hogy idén új kihelyezési rekord jön a piacon. Eközben folyamatosan nő a szerződések száma is: idén öt hónap alatt közel 134,5 ezer szerződést kötöttek a bankok, ami 13,3 százalékkal több az egy évvel korábbinál.

Az egy szerződésre jutó átlagos összeg is nő:

az idei első öt hónap szerződéseinél már meghaladta a 3,2 millió forintot.

Felmerül a kérdés: miért keresik ennyire a személyi kölcsönöket?

A személyi kölcsönök népszerűsége azzal magyarázható, hogy számos előnnyel rendelkeznek. Az egyik legfontosabb, hogy teljesen szabadon felhasználhatók. A másik, hogy az igényléshez nem szükséges tárgyi és ingatlanfedezet. Szintén vonzóvá teszi a konstrukciót, hogy ma már végig fix kamatozású kölcsönöket kínálnak a bankok, tehát a teljes futamidő alatt változatlan a havi törlesztőrészlet. Ezek a termékek viszonylag egyszerű felépítésűek és áttekinthetők, így a havi törlesztési terhük könnyen kiszámítható. Szintén jelentős előny, hogy könnyen hozzáférhető konstrukcióról van szó: egyes esetekben – online igénylésnél – akár egy órán belül is a számlánkon landolhat a kért összeg. Végül – de nem utolsósorban – azt is érdemes szem előtt tartani, hogy az elmúlt időszakban egyre feljebb srófolták a felvehető hitelösszeg felső határát a bankok: a 10 milliós felső határ már általánosnak mondható, de több szereplő kínál személyi hitelt 12 milliós, sőt, 15 milliós plafonnal is.

Bár a személyi kölcsönök könnyen hozzáférhető és szabadon felhasználható finanszírozást nyújtanak, a felelős döntés meghozatala érdekében a szerződés megkötése előtt feltétlenül érdemes átgondolni néhány dolgot.

Így például érdemes végiggondolni,

hogy pontosan mekkora összegre van szükségünk,

mekkora törlesztési terhet tudunk mindenféle spórolás, megerőltetés nélkül vállalni,

és érdemes számolnunk azzal is, hogy hosszú távú (többnyire 5-8 éves) elköteleződést vállalunk a kölcsön felvételével.

Végül nagyon fontos, hogy legyen B tervünk: gondoljuk át, hogy milyen megoldásokhoz tudunk folyamodni abban az esetben, ha valamilyen okból tartós jövedelemkieséssel szembesülnénk!

