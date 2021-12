Folyamatosan bővülő biztosítási termékpalettájukban jelenleg hét különféle biztosítást kínálnak, amelyek számos váratlan élethelyzetre, váratlan kiadások enyhítésére nyújtanak támogatást. A biztonságot adó és széles körű megoldásokat kínáló csomagok közül mindenki megtalálhatja a neki legmegfelelőbbet – akár már havi néhány száz forintért. Az MVM Otthon Plusz Zrt. már több mint 300 000 ügyfél biztosításáért felel, akik összesen közel 340 000 MVM-es biztosítással rendelkeznek.

Szeretné családja, szerettei számára legalább azokat a kiadásokat csökkenteni, amelyek egy közeli hozzátartozó elveszítésekor felmerülnek? Az Otthon Harmónia kockázati életbiztosítás gyors anyagi segítség váratlan események bekövetkezésekor. Szerződéskötéskor nincs egészségiállapot-felmérés és meglévő betegség miatti kizárás. Fiatalabb korban különösen alacsony díjjal köthető, és a belépéskor megállapított díj az életkor előrehaladtával sem változik. A biztosítás kedvezményesen megköthető házastársra vagy élettársra is.

Csőtörés, dugulás, üveg- vagy kulcstörés, gázvezeték vagy az elektromos hálózat meghibásodása bármikor előfordulhat otthonában. Az Otthon SOS asszisztencia szolgáltatás leveszi a válláról az ügyintézés terhét és költségeit. Háztartási vészhelyzet esetén 4 órán belül érkezik a szakember. Minden csomag tartalmazza a háztartási vészhelyzeten kívüli szakiparos-ajánlást. További szolgáltatásként választható a gázüzemű fűtő- és melegvíz-előállító készülék évi egyszeri karbantartása és a gázkészülék javítása.

Cserbenhagyta a gépkocsija, vagy el sem indul műszaki hiba vagy baleset miatt? Az Úton SOS autós asszisztencia biztosításra lemerült akkumulátor vagy kifogyott üzemanyag esetén is számíthat, sőt akkor is, ha netán kizárná magát az autójából. Bármilyen korú és típusú személygépkocsira köthető. A biztosítás azonnali segítséget nyújt a nap 24 órájában, garantálja az egy órán belüli kiérkezést Magyarországon, valamint szükség esetén csereautót is biztosít. Akkumulátorgond vagy defekt esetén helyszíni javítás, szükség esetén autómentés, gépjárműtárolás is tartozik a szolgáltatások közé.

Fotó: Shutterstock

Ha első osztályú egészségügyi ellátásban szeretne részesülni lehetőleg minél gyorsabban, elkerülve a hosszas várakozást, az Otthon Vitál egészségbiztosítás a megoldás, amely országos egészségügyi hálózatában a lehető leggyorsabb hozzáférést biztosítja a legjobb orvosi szolgáltatásokhoz. A nap 24 órájában kiváló szakorvosi csapat fogadja az ügyfelek hívását az év minden napján bármilyen egészségügyi panasszal vagy kérdéssel kapcsolatban. Ezen túl a biztosító megszervezi, hogy az ügyfél várakozás nélkül, előre egyeztetett időpontban vehessen részt magánorvosi vizsgálatokon, amelyek költségeit akár 500 000 Ft-os összegig a biztosító rendezi. CT- vagy MR-vizsgálatokra pár napon belül sor kerülhet, és 1 millió Ft-ig ennek a költségét is térítik.

Az Otthon Gondoskodás baleset-biztosítás és számlavédelem az egész családnak segítség a baleseti sérülések és műtétek, rokkantság vagy végzetes kimenetelű baleset bekövetkezése esetén az anyagi nehézségekben. Már a kisebb balesetek esetén is fedezetet nyújt alacsony biztosítási díjért cserébe, akár 2 millió Ft kártérítésig. A világ összes országában érvényes a nap 24 órájában. A havi díjon belül a baleset-biztosítás kiterjeszthető egy háztartáson belül az egész családra, további költség nélkül.

Szeretné a garanciaidő lejárta után is biztonságban tudni otthoni elektromos készülékeit? Az Otthon SOS kiterjesztett garancia biztosítás háztartási, szórakoztatóelektronikai és hordozható számítástechnikai eszközök biztonságára kínál megoldást törés és beázás elleni extra védelemmel. Akár 500 ezer forint is lehet a kártérítési összeg. A szolgáltatás országos szervizhálózatot biztosít a legjobb szervizpartnerekkel.

Ma már egyre fontosabb, hogy előrelátóan gondoskodjunk szeretteinkről, megkímélve őket a temetéssel járó anyagi nehézségektől. Az Otthon Alkony kegyeleti biztosítás segítséget nyújt végső nyughelyünk költségeinek előteremtéséhez. Nincs egészségiállapot-elbírálás, nem szükséges orvosi vizsgálat, akár 75 éves korig is megköthető, és nincs életkor szerinti lejárata. Házastársra vagy élettársra is megköthető kedvezményes díjjal.

Az Otthon Biztosítás termékcsalád gyors és hatékony támogatást nyújt balesetek, egészségügyi gondok és különféle vészhelyzetek esetén előforduló anyagi problémák megoldásához. A szolgáltatások egyszerűen, online megrendelhetők, az MVM Next ügyfeleként pedig a biztosítási díjakat kényelmesen, a havi villany- vagy gázszámlával együtt fizetheti.

Ismerje meg a biztosítások további előnyeit az mvmbiztositas.hu oldalon!