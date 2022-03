„A száz százalékban magyar tulajdonban lévő társaságunk korábban is stabil pénzügyi helyzetét tovább erősítette, hogy a 2020. évi 9%-os árbevételnövekedés után 2021-ben 11%-kal emelkedett az éves árbevételünk. A tapasztalat azt mutatja, hogy az ACE Telecomot válságálló fejlődés jellemzi, hiszen ahogy az elmúlt két év járvány sújtotta időszakában, úgy a 2008-2009-es recesszió idején is növelni tudtuk bevételeinket. Előre tekintve arra számítunk, hogy idén is folytatjuk lendületes növekedésünket a piaci környezet szélesebb értelemben vett kihívásai ellenére is.” – nyilatkozta Varga Gábor, az ACE Telecom ügyvezetője.

Fotó: ACE Telecom / Varga Gábor ügyvezető

A vállalat kiváló teljesítménye az organikus fejlődésnek, a folyamatos hálózat- és szolgáltatásfejlesztésnek, a rendkívül rugalmas ügyfélkiszolgálásnak, valamint a magasan képzett, tapasztalt szakembereinek köszönhető.

Farmosi Attila, az ACE Telecom ügyvezetőjének tájékoztatása szerint a társaság 70 munkatársával mintegy 4200, többségében vállalati, intézményi ügyfélnek nyújt telekommunikációs és szerverszolgáltatásokat. A cégnek az Internet Üzletága jelenti szolgáltatásai „gerincét”, a vállalat saját optikai hálózatról biztosítja a nagy és szimmetrikus sávszélességet. Az ACE Telecom a jövőben is jelentős beruházásokat tervez Cloud Üzletágában, továbbfejlesztve az összesen közel 600 négyzetméteres három adatközpontjának jelenleg is minden elemében redundáns infrastruktúráját.

Fotó: ACE Telecom / Farmosi Attila ügyvezető

Németh Péter, az ACE Telecom marketing vezetője hozzátette: „Idén tavasszal ünnepeljük vállalatunk 25. születésnapját. Elégedett előfizetőink értékelik, hogy ügyfélközpontú hozzáállásunkkal folyamatosan minőségi szolgáltatásokat nyújtunk részükre. Hiszünk abban, hogy a különböző ügyféligényekre fókuszáló egyedi megoldásaink eredményezték az elmúlt negyedévszázadban elért sikereinket, és ez fog inspirálni minket a következő 25 évben is.”