A banki műveletek használata szinte mindennapos feladat még is az ezzel kapcsolatos IBAN számról sokak nem is tudnak semmit. Csak azt látják, hogy az aktuális záró számlán látható ez az adat, de hogy mit takar vagy mit jelent azzal sokunk nem is igazán foglalkozik.

Az IBAN szám jelentése

Az IBAN szám jelentése International Bank Account Number vagyis egy nemzetközi bankszámlaszám. Ez egy betűkből és számokból álló, nemzetközileg elismert számsort takar. Az IBAN szám maximum 34 karakterhosszúságú lehet melyet különféle ellenőrzőszámok és kódok határoznak meg. Tehát nem generált számsor.

Mi a célja?

A célja az, hogy a nemzetközi átutalások során pontosabb meghatározást adjunk meg valamint ne keveredjen el az elutalt összeg. Minden bankszámlaszámhoz tartozik IBAN szám. Ezt könnyen ellenőrizhetjük a netbankban, a banki papírokon vagy akár a bankunk ügyfélszolgálatán is. Érdemes mindig utána nézni, hogy hol mi az IBAN szám, hogy még véletlenül se tévesszük el, ha szükségünk van rá.

Hogyan épül fel az IBAN bankszámlaszám?

Az IBAN bankszámlaszám két részből tevődik össze. ISO kódból és GIRO kódból. A GIRO kód olyan számkombináció mint egy magyar bankszámlaszám. 2*8 vagy 3*8 számjegyből áll (ebben az esetben az utolsó 8 számjegy mindig 0). Erre a számsorra épül fel mindig a további azonosításhoz szükséges kódok és így jön létre az IBAN bankszámla szám.

Az ISO kód az ország kódjából (a számla országát jelöli) valamint két ellenőrző számból áll. Ezt követi a pénzintézet (ahol a számla van vezetve) háromjegyű azonosító kódja, a négyjegyű fiók azonosító, majd egy ellenőrző szám (az első 8 számjegy utolsó száma). A többi szám az ügyfélazonosítást szolgálja, vagyis, hogy kihez tartozik.



Visszatérve arra, hogy milyen azonosítóval rendelkeznek a fontosabb bankok Magyarországon az a következő listában látható:

Otp azonosító – 117

Erste Bank azonosító – 116

CIB Bank azonosító – 117

Magyar Nemzeti Bank – 190

UniCredit Bank – 109

Cofidis Magyarország – 180

Magyar Államkincstár – 100

Magyar Cetelem Bank – 167

Magyar Takarékszövetkezeti Bank – 115

Raiffeisen Bank – 120

K&H Bank – 104

MKB Bank – 103

Budapest Hitel és Fejlesztési Bank – 101

Sberbank – 141

Egyszerű IBAN szám kereső program segítségével bármelyik bankszámlaszám helyessége leellenőrizhető.

Nemzetközi átutaláshoz mi szükséges még?

Nemzetközi átutalásnál nagyon fontos, hogy meg kell adni a Swift kódot is. Ennek segítségével azonosítják be a bankok a pénzintézetet. Az sem utolsó szempont, hogy ez az utalási forma gyorsabb és olcsóbb is. Tehát a sorrend Swift kód, IBAN szám és GIRO.

Fontos megemlítenem még hogy a Swift kód mellett létezik BIC kód is, amely sok esetben azonos a Swift kóddal. Ez is a bankok beazonosításához szükséges. A bankok a Swift kód hiányában soha nem tudják teljesíteni az átutalást, így mindig körültekintően adjuk meg az adatokat. Az átutalásokat különféle díjjak terhelik ezeket érdemes előre megnézni a bank honlapján hiszen nem fogjuk tudni azonnal milyen költségeink lehetnek egy nemzetközi utalás során.

Fontossága

Kicsit most rátérnék arra, hogy ez az egész kidolgozott rendszer 1997-ben indult ugyan is azelőtt nem volt arra lehetőség, hogy pontosan meg lehessen határozni azt, hogy küldött és megadott információk vajon helyesek-e. Folyamatosan késtek a kifizetések hiszen az ellenőrzés és a beazonosítás igen sok időt vett igénybe. Nem csak a küldő felet, de a fogadó felet is pontosan be kellett azonosítani. Az IBAN szám bevezetése tehát igen fontos szerepet játszik a nemzetközi pénzügyi tranzakciók terén.