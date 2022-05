A Széchenyi Pihenő Kártyának különböző alszámlái vannak, ezekre az alszámlákra a munkáltató tudja utalni a béren kívüli juttatásokat. Ezeknek van egy maximum értéke, minden alszámláé más és más. A szállás alszámlára évi 225 ezer forint, a szabadidő alszámlára évi maximum 75 ezer forint, míg a vendéglátás alszámlára évi 150 ezer forint utalható.

Három bank, az OTP, az MKB és a K&H bocsátott ki SZÉP kártyát, ezek egyenlegének lekérdezése pedig többféleképp működhet.

SZÉP kártya egyenleg lekérdezés – fontos a kártyaszám

A bankok által kibocsátott plasztikkártyák 5 évig érvényesek, PIN-kód nem tartozik hozzájuk, az egyenleg lekérdezéséhez pedig ismernünk kell a kártya számát. Három alszámla, közismertebb nevén zseb található a SZÉP kártyán, amikor lekérdezzük az egyenleget, láthatjuk, hogy melyik zsebben mekkora összeg szerepel. Ennek azért van jelentősége, mert a zsebek ugyan átjárhatók jelenleg, de a fizetésnél meg fogják kérdezni, hogy melyik zsebből vonják le az adott összeget.



Hogy miért átjárhatók a zsebek? A koronavírus-járvány idején a belföldi turizmus nagyon visszaesett, nem volt lehetőség a belföldi pihenésre, csak az üzleti célú utazásokra. Ma már lehet ugyan nyaralni menni, de sokan még mindig tartózkodnak attól, hogy nagyobb közösségekbe menjenek. A három alszámla átjárhatóságáról a kormány döntött és ez a döntés jelenleg 2022. december 31-ig van érvényben. Ez azt jelenti, hogy a szállás zsebből is fizethetünk a vendéglátásért, vagy a vendéglátás zsebből is fizethetünk például egy strandbelépőt. Valamennyi zseb minden irányban átjárható. Sőt, május 31-ig hideg élelmiszert is vásárolhatunk a SZÉP kártyával.

Megéri a SZÉP kártya?

Béren kívüli juttatásként a munkavállaló és a munkáltató is jól jár a SZÉP kártyával. Nem utolsósorban a belföldi turizmusnak, vendéglátásnak is jót tesz az, ha ilyen módon lehet kifizetni a szolgáltatásokat. A SZÉP kártya évről évre egyre népszerűbb, és nő azon helyek száma is, ahol elfogadják ezt a kártyát. Így például online áruházakban, az éttermek, belföldi szálláshelyek java részében. Állatkerti belépőt, strandbelépőt is tudunk SZÉP kártyával vásárolni. Mindenekelőtt azonban fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy milyen összeggel gazdálkodhatunk, ezért is fontos a SZÉP kártya egyenleg lekérdezés.