Jelentősen nőtt az érdeklődők száma a betéti ajánlatok iránt azt követően, hogy kiderült, már csak a hónap végéig lehet szocho-mentesen lekötni a megtakarításokat?

A Gránit Bank lakossági betétállománya évek óta a piaci átlag feletti ütemben nő, 2022-ben például 8,6 százalékkal bővült, szemben a szektorszinten mért 0,3 százalékos csökkenéssel. Az erős növekedési ütem többek között annak köszönhető, hogy a bank a szektorátlaghoz képest közel kétszer költséghatékonyabban működik, és ezt a költségelőnyt szolgáltatásainak árazásában adja vissza ügyfeleinek. Miközben bankszámla díjait tartósan a piaci átlag alatt tartja, addig látra szóló és lekötött betéti kamatai folyamatosan a piaci átlag felettiek, legyen szó forintról vagy devizáról. Mindebből következik, hogy a megtakarítók a banknál folyamatosan kimagasló betéti kamatokat találnak, ezért az érdeklődés is számottevő. Népszerű a Kamat Plusz bankszámla, és az utóbbi napokban megemelt forint és devizabetét kamatok is jó visszhangra találtak a banki betétekben gondolkodók körében.

Jendrolovics Péter: a Gránit Bank kétszer költséghatékonyabban működik, és ezt a költségelőnyt szolgáltatásainak árazásában adja vissza ügyfeleinek.

Fotó: Gránit Bank

Mit ajánl a Gránit Bank azoknak, akik forintban vagy devizában szeretnék lekötni a pénzüket?

A kedvező forintbetétet keresőknek a KamatMax Plusz betétet ajánljuk, amely 1 éves lekötésre jelenleg évi 11,00 százalékos kamatot kínál. Ez változó kamat a mindenkori jegybanki alapkamatnál 2 százalékkal alacsonyabb. A Gránit KamatMax Plusz betét kamatának feltétele, hogy a lekötés ideje alatt aktivált betéti kártyával kell rendelkezni. A betét egyedi vonása, hogy lejárat előtti feltörés esetén az addig felgyűlt kamat 50 százaléka kifizetésre kerül. A 6 hónapos lekötésű Gránit KamatMax betét esetében évi 9 százalékos kamattal lehet számolni, ennek feltétele, havonta legalább 20 ezer forint összegű bankkártyás vásárlás, a betétlekötéssel érintett Gránit bankszámlához tartozó bankkártyával. Aki rövidebb időre kötné le pénzét választhatja akár a Gránit eBank betétet 8,50 százalékos éves kamattal, melynek feltétele új pénz lekötése és aktivált Gránit eBank alkalmazás, vagy akár a feltétel nélküli 1 hónapos Gránit Szimpla betétet, amelynek most 8 százalékos az éves kamata. Kedvezőbb kamatokat kínálunk és bővítettük a kínálatot is június 22-e óta a megtakarításaikat diverzifikálni kívánó vagy utazásaikra készülve devizában takarékoskodók számára is. Bevezettünk egy hosszabb lejáratú, 12 hónapos lekötésű konstrukciót, amely dollár megtakarításokra évi 4 százalékos kamatot ( EBKM 4,00 százalék), míg a hasonló lejáratú euró lekötésekre évi 3 százalékos kamatot (EBKM 3,00 százalék) kínál. Emellett megemeltük a 6 hónapos lekötésű euró betét kamatát is, amely így évi 2,00 százalékos kamatot fizet.

Fel kell-e készülnie a banknak arra, hogy akár az utolsó órákban nagy mennyiségű lekötést tudjanak megvalósítani? Készülnek különleges nyitva tartással vagy plusz telefonos operátorok bevetésére?

Aki már ügyfele a Gránit Banknak az a bank mobilbanki applikációjában a nap 24 órájában néhány kattintással azonnal le tudja kötni számlájáról a kiválasztott betétet. Ezt a kényelmes és gyors megoldást eddig is ügyfeleink 90 százaléka választotta. Aki még nem ügyfelünk az szelfivel az applikációnkban éjjel-nappal bármikor tud számlát nyitni a betétek lekötéséhez és a bankszámla egy munkanapon belül megnyílik. A szelfis nyitásért – akcióban – 20 ezer forint jóváírást is adunk. Aki inkább a VideóBankot részesíti előnyben a személyes kiszolgálás miatt reggel 8 és este 9 között tudja teljesen online megnyitni a számláját, amely hasonlóan rövid időn belül alkalmas lesz pénz fogadására. Emellett a bank két fiókjában, a Westend üzletközpontban és a székházában lévő központi fiókban is fogadja a betétek iránt érdeklődőket.

Miért döntött úgy a Gránit Bank, hogy 8 százalékos látra szóló kamatot kínál ügyfeleinek, ami a jelenlegi piaci viszonyok között abszolút egyedülálló?

A bank a lakossági látra szóló és lekötött betétek árazásában is win-win megoldásra törekszik, azaz a célunk, hogy az ügyfél is jól járjon, korrekt kamatot kapjon és a bank jövedelmezőségi szempontjai is érvényesüljenek. A bank likviditása magas, folyamatosan a piaci átlag fölött alakul, azaz a betétgyűjtést nem a hitelcélok teljesülése, hanem az ügyfelek színvonalas kiszolgálására, fair kamatok nyújtására való törekvés indokolja.

Mekkora hatással volt a bank iránti érdeklődésre és a szerződéskötések számára ez a lehetőség?

Gyorsan népszerű lett a Kamat Plusz bankszámla, amelyen 200 ezer forint rendszeres jövedelem érkezése esetén lekötés nélkül évi 8 százalékos kamatot (a mindenkori jegybanki alapkamat mínusz 2 százalékot) lehet elérni. Bevezetését követően még erőteljesebben nőttek a napi számlanyitások, amelyek száma idén az első 6 hónapban több mint kétszer akkora értéket ért el, mint az előző év hasonló időszakában.

Mi lesz az ügyfelekkel, akik a Kamat Plusz csomagot választották azután, hogy a Magyar Nemzeti Bank elkezdi csökkenteni az alapkamatot, és így a látra szóló kamat is csökken?

Természetesen, mint minden változó kamatozású konstrukciónál, az alapkamatot követve ez a kamatszint is lejjebb száll, ugyanakkor a piaci kamatszinthez viszonyítva továbbra is megtartja az egyéb banki látra szóló kamatokhoz viszonyított kiemelkedő szintjét.