1. Delphin CARP Rozsdamentes Bögre – 300ml

Ez a kiváló minőségű, rozsdamentes acélból készült bögre tökéletes választás minden horgász számára. Legyen szó reggeli kávéról vagy forró tea élvezetéről a hideg horgásznapokon, a Delphin CARP bögre megbízható társ lesz.

2. Rozsdamentes Acél Pohár Készlet Delphin RESET 4in1 – 4x30ml

A Delphin RESET pohárkészlet nem csak praktikus, de elegáns kiegészítője is lehet minden horgászatnak. A készlet négy darab 30ml-es rozsdamentes acélpoharat tartalmaz, tökéletes választás a baráti összejövetelekhez a természetben.

Fotó: sneci.hu

3. HALAS PÁRNA ÓRIÁS PONTY

Egyedi és szórakoztató ajándék minden horgász számára. Ez a nagyméretű, ponty formájú párna nem csak kényelmes, de garantáltan mosolyt csal az ajándékozott arcára.

4. MINI SÖRPONG – Ivós Parti Társasjáték

Tökéletes kiegészítője lehet bármely horgászkiruccanásnak. Ez a kompakt méretű sörpöng játék garantálja a jó hangulatot a horgásztúrák alatt.

5. JAXON Haltisztító Deszka Filézőkéssel

A horgászutak során kifogott zsákmány feldolgozását könnyíti meg ez a praktikus eszköz. A JAXON haltisztító deszka és a hozzá tartozó filézőkés minden horgász számára nélkülözhetetlen.

6. Delphin THERM Fűtött Talpbetét – Méret: 40-46

A hideg időjárási körülmények között is melegen tartja a lábakat. Ideális választás a hosszú, hideg téli horgásznapokra. Mindezen termékek a sneci.hu webshopban kaphatók, ahol a horgászat szerelmesei számos egyéb kiegészítőt és felszerelést is találnak. Ha pedig nehéz a döntés, ajánljuk Ajándékutalványainkat is.

Lepje meg horgász szeretteit különleges és hasznos ajándékokkal ezen a karácsonyon!