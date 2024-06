Páratlan WHB-sikerek nemzetközi színtéren is (x)

Egyre nagyobb volumenű megbízásokat nyer el a WHB a hazánkban létesülő ipari nagyberuházásokban, annak ellenére, hogy a kínai, török és egyéb külföldi cégek jelenléte miatt csak egy nagyon jól kidolgozott ajánlattal lehet belépni az árversenybe. Ráadásul az utóbbi egy-két évben az építőipari GDP jelentős hányadát a külföldi cégeket vonzó ipari beruházások teszik ki.

Ehhez a sikerhez a magas szintű szakmai tudás mellett, amely ma már alap az ilyen nagyságrendű feladatoknál, számos tényező együttállása kell. Ilyen többek között a rendszerszemléletű hozzáállás, a cégcsoport társcégeivel történő hatékony együttműködés és a hatékony, minden részletre kiterjedő előkészítés. Az utóbbi azért is kiemelten fontos, mert az ágazat jelenlegi kiélezett helyzetében gyakran nüanszok döntenek egy-egy pályázó mellett. Nem utolsósorban pedig az, hogy a WHB financiálisan az egyik legerősebb, ha nem a legstabilabb cég az ágazatban, és nincsenek likviditási gondjai. A gyors cselekvéseket és döntéseket igénylő tenderekhez kiváló hátteret ad, hogy a WHB tulajdonosai operatív szinten képben vannak, és kellően rugalmasak egy-egy projekt támogatásához.

Fotó: West Hungária Bau

Lefedik a kivitelezés teljes területét

A WHB rugalmasságát az is növeli, hogy a cégcsoport számos leányvállalattal rendelkezik, így az előkészítő munkáktól az utolsó simításokig le tudja fedni a kivitelezés minden területét, támaszkodva a különböző profilú szakági, például elektromos és gépészeti cégeire. Tavaly óta pedig a cégcsoport tagjaként működik az innovatív szemléletű, mesterséges intelligenciát alkalmazó tervező cég, a TSPC Csoport is, amely az AI által kínált, ma még beláthatatlan lehetőségek, a digitalizáció kiaknázásában is élen jár.

A fentieknek köszönhető, hogy a WHB-t számos nemzetközi cég választotta már partneréül, többek között a sanghaji központú Semcorp, amelynek több mint 100 ezer négyzetméter alapterületű gyára épül Debrecen déli ipari parkjában. A WHB által elnyert, összesen négy szerződéssel a magyar cég vállalása 48 ezer négyzetméterre vonatkozik az épülő SEMCORP-gyárban, az első sikeres pályázatot követően a vállalat elnyerte az összes profiljába vágó tendercsomagot.

Sikertörténet a WEST HUNGÁRIA BAU életében a CATL akkumulátorgyárának építésében elnyert szerepe is. A valaha volt legnagyobb magyarországi beruházás mintegy 3000 milliárd forintból valósul meg, amelyben a WHB végezheti a hatalmas, 110 ezer négyzetméternyi csarnoképület szerkezetépítési munkáit, és a másodlagos acélszerkezetek, az épülethéjalás és a befejező munkák kivitelezésén is a vállalat dolgozhat. A több mint 110 ezer négyzetméter alapterületű épületbe a magyar cégnek legalább 5500 tonna acélt kell beépítenie.

Megismerték a kínai munkakultúrát

Bár a WHB rendelkezik külföldi gyárberuházások tapasztalataival, a kínai kultúra és a kiemelkedő építési volumen komoly kihívást és új szintet jelent a vállalat számára. Az eltérő cégkultúrával történő megismerkedés értékes, a jövőben bőségesen kamatoztatható tapasztalatokat hoz. Például az Európában megszokottól eltérő munkakultúráról, az európai normákhoz képest impulzívabb és hierarchikusabb jellegű működésről. Szintén másfajta gondolkodást eredményez az eltérő munkaerőpiaci háttér. Amikor például Kínában gyorsítani kell egy projekten, akkor nem gond másnaptól 100-200 embert újonnan bevonni a munkaerőpiacról, Magyarországon ezzel szemben a szakképzett munkaerő tekintetében ez teljesen kizárt.

A WHB szakemberei az elmúlt időszakban nemcsak a kínai beruházók gyárépítéssel kapcsolatos elvárásait ismerték meg, hanem tapasztalatokat nyertek a mentalitásról, a kulturális sajátosságokról és a kommunikációról is, ami nagy előnyt jelenthet a jövőben.