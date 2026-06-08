Több mint egy SSC: a Syngenta budapesti szolgáltatóegysége meghatározó regionális központtá vált

A Budapest Center a hazai szolgáltatóközpont (SSC-piacon) regionális és globális feladataival, szakmai felelősségeivel és emberközpontú működésével különbözteti meg magát. Az elmúlt tíz év fejlődéséről, a vállalat növekedéséről, a vezetői kultúráról és az irodamegújítás fontosságáról a Budapest Center három vezetője beszélt.

Összetett folyamatokat látnak el Budapestről

A budapesti központ erejét a nemzetközi környezet, az erős, magasan képzett szakemberbázis és a regionális, globális működéshez kapcsolódó feladatok adják. „A Budapest Center egy értékfókuszú működési központ. Komplex feladatokat látunk el, a kollégáink teljes egészében felügyelik egy adott ország vagy régió folyamatait, amelyért felelnek” – foglalta össze Illés Gábor, ügyvezető.

Ez más karrierélményt jelent egy klasszikus szolgáltatóközponti működéssel összevetve. A kollégák szélesebb körű felelősséggel látják el a munkájukat, ezáltal hosszabb távon is elköteleződnek. Mindez pedig komoly szakember-utánpótlási bázist is teremt a vállalat számára.

A Syngenta a világ egyik vezető agrártechnológiai vállalata, amely innovatív termékeket gyárt és forgalmaz több mint 90 országban. A vállalat több mint ötvenezer munkavállalóval működik világszerte, tevékenysége pedig az agrárium mellett egyre erősebben kapcsolódik a biotechnológiához és a fenntartható mezőgazdasághoz is. A Budapest Center 2015 óta működik, kezdetben pénzügyi szolgáltatóközpontként indult, mára azonban multifunkcionális központtá vált, több mint 200 munkavállalóval és 19 nemzetiséggel.

Karádi Kitti (HR-vezető) a munkáltatói márkaépítést olyan belső működésként kezeli, amelynek a kollégák mindennapi tapasztalatában kell megjelennie. „Számomra az a fontos, hogy ez egy szerethető munkahely legyen. Olyan, ahová a kolléga szívesen jár be, mert tud fejlődni, inspirálódni, új kollégákkal találkozni és érzi, hogy egy olyan közösség része, ahol ér kérdezni és hibázni” – mondta.

A fenntartható mezőgazdaság kialakítása, az élelmezésbiztonság szavatolása és a termelők munkájának támogatása olyan közös ügyek, melyekhez pénzügyi, HR-es, beszerzési vagy egyéb operációs szerepből is lehet kapcsolódni. „Nagyon sok kollégában benne van a belső indíttatás, hogy szeretne hozzájárulni a közös sikerekhez, egyúttal a munkájával értéket is képviselni. A lényeg, hogy értsék, miképpen lehetnek részesei az értékláncnak” – foglalta össze.