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Állami Számvevő­szék
helyreigazítás
Magyar Péter

Erre nem számított Magyar Péter: helyrerakta a megtámadott állami intézmény a kormányfőt – „Az ÁSZ szokta ellenőrizni a kormányt és nem fordítva”

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Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) üdvözli a működésére, hatáskörére, ellenőrzési jogosítványaira vonatkozó szabályozás felülvizsgálatát, de hangsúlyozza, hogy a mindenkori kormánynak tiszteletben kell tartania a hatalmi ágak elválasztásának elvét. Az ÁSZ arra a csütörtöki kormányzati közlésre reagált, amiben Magyar Péter miniszterelnök felügyeleti szervnek nevezte az intézményt, és az ÁSZ elnökének távozását sürgette.
VG - MTI
2026.07.23, 20:21

Az Állami Számvevőszék közleményében kiemelte: az ÁSZ mindig az Alaptörvénynek és a jogszabályoknak megfelelően látta el a feladatát, segítette a jogalkotók munkáját is, de országgyűlési szervként nem része a végrehajtó hatalomnak, működésének felülvizsgálatára a kormány nem jogosult, a számvevőszék ellenőrzi a kormányt és nem fordítva. Az ÁSZ e
llenőrzési tevékenysége minden szervezettől független, feladatkörét az Alaptörvény rögzíti – hangsúlyozták.

Állami Számvevőszék, ÁSZ
Az ÁSZ központi épülete
Fotó: Wikipedia Commons

ÁSZ: példátlan kormányzati beavatkozási kísérletek a miniszterelnöki kijelentések

A közlemény szerint pontosításra szorul a csütörtöki kormánybejelentés azért is, mert

  • a számvevőszék 1989 óta sosem volt felügyeleti szerv, ilyen jogosítványokkal nem rendelkezett, 
  • most sem felügyeleti szerve egy állami intézménynek sem.

Az ÁSZ ellenőrző szervezet, amely a közpénzekkel, az állami és önkormányzati vagyonnal való felelős gazdálkodás ellenőrzését végzi, ami a felügyeleti típusú szervezethez, jogkörhöz képest egészen más jellegű hatáskör, eszközrendszer és feladatellátás – tették hozzá.

Visszautasítják az ÁSZ-elnök személyét érintő és a szervezet alkotmányos függetlenségét sértő miniszterelnöki kijelentéseket is, ezeket 

Magyarország újkori demokráciájában példátlan kormányzati beavatkozási kísérletként értékelik.

Különösen visszás a „beavatkozási kísérlet” azért is, mert más pártokkal együtt most vizsgálják a Tisza kampányfinanszírozását – írták. Hozzátették: a vizsgálatot az ÁSZ a törvénynek megfelelően az országgyűlési választást követő egy éven belül folytatja le.

Magyar Péter csütörtökön azt közölte, hogy „elvi döntést meghozva” a kormány elrendelte az ÁSZ működésének felülvizsgálatát, hogy végre „maradéktalanul, lelkesen” el tudja látni alkotmányos feladatait. A kormányfő szerint más intézmények vezetőivel együtt az ÁSZ elnökének is távoznia kell.

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