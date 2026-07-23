Erre nem számított Magyar Péter: helyrerakta a megtámadott állami intézmény a kormányfőt – „Az ÁSZ szokta ellenőrizni a kormányt és nem fordítva”

Az Állami Számvevőszék közleményében kiemelte: az ÁSZ mindig az Alaptörvénynek és a jogszabályoknak megfelelően látta el a feladatát, segítette a jogalkotók munkáját is, de országgyűlési szervként nem része a végrehajtó hatalomnak, működésének felülvizsgálatára a kormány nem jogosult, a számvevőszék ellenőrzi a kormányt és nem fordítva. Az ÁSZ e

llenőrzési tevékenysége minden szervezettől független, feladatkörét az Alaptörvény rögzíti – hangsúlyozták.

Az ÁSZ központi épülete

Fotó: Wikipedia Commons

ÁSZ: példátlan kormányzati beavatkozási kísérletek a miniszterelnöki kijelentések

A közlemény szerint pontosításra szorul a csütörtöki kormánybejelentés azért is, mert

a számvevőszék 1989 óta sosem volt felügyeleti szerv, ilyen jogosítványokkal nem rendelkezett,

most sem felügyeleti szerve egy állami intézménynek sem.

Az ÁSZ ellenőrző szervezet, amely a közpénzekkel, az állami és önkormányzati vagyonnal való felelős gazdálkodás ellenőrzését végzi, ami a felügyeleti típusú szervezethez, jogkörhöz képest egészen más jellegű hatáskör, eszközrendszer és feladatellátás – tették hozzá.

Visszautasítják az ÁSZ-elnök személyét érintő és a szervezet alkotmányos függetlenségét sértő miniszterelnöki kijelentéseket is, ezeket

Magyarország újkori demokráciájában példátlan kormányzati beavatkozási kísérletként értékelik.

Különösen visszás a „beavatkozási kísérlet” azért is, mert más pártokkal együtt most vizsgálják a Tisza kampányfinanszírozását – írták. Hozzátették: a vizsgálatot az ÁSZ a törvénynek megfelelően az országgyűlési választást követő egy éven belül folytatja le.

Magyar Péter csütörtökön azt közölte, hogy „elvi döntést meghozva” a kormány elrendelte az ÁSZ működésének felülvizsgálatát, hogy végre „maradéktalanul, lelkesen” el tudja látni alkotmányos feladatait. A kormányfő szerint más intézmények vezetőivel együtt az ÁSZ elnökének is távoznia kell.