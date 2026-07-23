Szabályos vérfürdő, ami a Wall Streeten zajlik: zuhannak a tech részvények
Komoly eladási hullám söpört végig csütörtökön a Wall Streeten, miután az Alphabet és a Tesla gyorsjelentése újra felerősítette az MI-fejlesztések hatalmas költségei miatti aggodalmakat. A helyzetet tovább rontotta, hogy a közel-keleti feszültség miatt a Brent olaj ára 100 dollár fölé emelkedett, ami ismét inflációs félelmeket keltett.
Jelentős eséssel zárták a csütörtöki kereskedés első felét az amerikai részvénypiacok, miután az Alphabet és a Tesla gyorsjelentése nem tudta eloszlatni a befektetők kétségeit az MI-fejlesztések egyre növekvő költségeivel kapcsolatban. A technológiai vállalatok részvényeit különösen erős nyomás érte, miközben a közel-keleti konfliktus miatt emelkedő olajár tovább rontotta a piaci hangulatot.
A Nasdaq több mint két hónapos mélypontra süllyedt, és már több mint hét százalékkal marad el a június elején felállított történelmi csúcsától. Az S&P 500 és a Dow Jones szintén egyhónapos mélypontot érintett.
A befektetők figyelme elsősorban az Alphabetre irányult. A Google anyavállalatának részvényei 7,3 százalékot estek, miután a vállalat tovább növelte tőkekiadási terveit, miközben története során először negatív szabad cash flow-ról számolt be. A piac számára ez azt jelezte, hogy az MI-fejlesztések finanszírozása egyre nagyobb terhet jelent, miközben a várható megtérülés továbbra is bizonytalan.
Nem szerepelt jobban a Tesla sem. Az elektromosautó-gyártó árfolyama 12,2 százalékot zuhant, miután több mint két év után először negatív szabad cash flow-t jelentett a második negyedévben. A két gyorsjelentés újra felszínre hozta azt a kérdést, amely hónapok óta foglalkoztatja a piacot: valóban képesek lesznek-e az MI-be ömlő óriási beruházások kitermelni azokat a nyereségeket, amelyek indokolják a technológiai részvények magas értékeltségét.
Lefordult az OTP, csak a Mol állta a sarat
Az elszabaduló olajárak nyomán lefordult csütörtökön a BUX. Az OTP is lejtőre került, a blue chipek közül egyedül a Mol erősödött.
A globális feszültségek sem kedveznek a Wall Streetnek
A hangulatot tovább rontotta a közel-keleti helyzet romlása. Miután a húszi fegyveresek két szaúdi olajszállító tartályhajót támadtak meg a Vörös-tengeren, az amerikai elnök, Donald Trump „jelentős katonai megtorlást” helyezett kilátásba Iránnal és a húszikkal szemben. A befektetők attól tartanak, hogy a konfliktus veszélyeztetheti a globális olajszállításokat, ezért a Brent nyersolaj ára 100 dollár fölé emelkedett, ami május vége óta a legmagasabb szint.
Az olaj drágulása ismét felerősítette az inflációs félelmeket. Ennek hatására a rövid lejáratú amerikai állampapírok hozama 17 havi csúcsra emelkedett, miközben a piac egyre nagyobb esélyt ad annak, hogy a Federal Reserve már a jövő heti ülésén ismét kamatot emel. A CME FedWatch adatai szerint egy hete még csupán 12 százalékos valószínűséget áraztak a befektetők egy 25 bázispontos emelésre, csütörtökre azonban ez az esély már 36 százalékra nőtt.
A friss amerikai munkaerőpiaci adatok sem enyhítették a jegybankra nehezedő nyomást.
Az új munkanélküli-segély iránti kérelmek száma a vártnál nagyobb mértékben csökkent, ami továbbra is feszes munkaerőpiacra utal, így a Fed számára az infláció letörése maradhat az elsődleges cél.
A technológiai részvények mellett a csipgyártók is gyengélkedtek. A Texas Instruments árfolyama 3,1 százalékkal csökkent annak ellenére, hogy a vállalat a vártnál kedvezőbb bevételi előrejelzést adott. Akadtak azonban pozitív kivételek is:
- a Lockheed Martin részvényei több mint 10 százalékot emelkedtek, miután a hadiipari vállalat megemelte 2026-os értékesítési és nyereségvárakozását;
- míg a Thermo Fisher Scientific közel 10 százalékot erősödött az éves profitprognózis javításának köszönhetően.
A piaci hangulat romlását jól mutatta, hogy a CBOE Volatilitási Index – a Wall Street úgynevezett félelemindexe – csaknem egyhavi csúcsra emelkedett. Az eső részvények több mint háromszoros fölényben voltak az emelkedőkkel szemben mind a New York-i Értéktőzsdén, mind a Nasdaqon, ami széles körű eladási hullámra utal.
Trump bosszút esküdött Irán ellen a húszik támadásai miatt – az olajár áttörte a 100 dolláros határt, mostantól bármi megtörténhet
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