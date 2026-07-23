Megszólalt Zelenszkij kirúgott minisztere: Fedorov ultimátummal felérő üzenet küldött ukrán államfőnek, csak egy feltétellel térne vissze

„Jelenleg a fronton harcoló katonák mellett valójában csak három tisztség határozza meg a háború menetét: az elnöké, a honvédelmi miniszteré és a főparancsnoké. Éppen ezért semmilyen más tisztséget nem fogadok el” – írja a Ria.ru a Novosti.LIVE ukrán hírportál alapján Fedorov szavait idézve. Ezt megelőzően a Financial Times forrásaira hivatkozva arról számolt be, hogy az ukrán elnök a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanácsban (RNBO) kínált volna számára egy széles jogkörökkel rendelkező tisztséget.

Mihajlo Fedorov csak az ukrán honvédelmi miniszteri tisztséget hajlandó elfogadni

Fotó: Tom Nicholson / Reuters

Kormányátalakítás után maradt üresen a tárca Fedorov menesztésével

Volodimir Zelenszkij a múlt héten ismét átalakította a kormányt. A Legfelsőbb Tanács menesztette Julija Szviridenko miniszterelnököt, ezzel együtt pedig a teljes kabinet, köztük Mihajlo Fedorov védelmi miniszter is távozott hivatalából.

Jaroszlav Zseleznyak szerint Zelenszkij azzal indokolta Fedorov leváltását, hogy kudarcot vallott a hadkiegészítő hivatalok reformja.

Az új honvédelmi minisztert egyelőre nem nevezték ki. A tárca irányítását átmenetileg Jevhen Hmara, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) megbízott vezetője vette át.

Tüntetések kezdődtek Kijevben

Fedorov menesztését követően Kijevben és több más ukrán városban tüntetések kezdődtek a volt miniszter támogatására, valamint Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők akkori főparancsnoka ellen.

Zelenszkij kedden bejelentette Szirszkij leváltását, utódjául pedig Mihajlo Drapatijt nevezte ki.