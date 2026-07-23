Árulkodó találkozó: Magyar Péter a Széchenyi-díjas történésszel egyeztetett – ő lehet a következő köztársaságielnök-jelölt Polgár Judit után

Romsics Ignác Széchenyi-díjas történésszel, akadémikussal, egyetemi tanárral beszélgettünk a nemzetünk előtt álló sorskérdésekről. Professzor úrnál talán senki nem ismeri jobban a magyar történelmet. Köszönjük az élményt! És a könyvet is – posztolta csütörtök este Magyar Péter, amiről a Magyar Nemzet ír. A megosztott képen a történész mellett szerepel Ruff Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter is.

A Sándor-palota homlokzata: Romsics István történész tudóssal találkozott Magyar Péter, ami felvetheti, hogy a professzort a kormány a köztársasági elnöki tisztség ellátására kérné fel

Fotó: Kristina Chizhmar / Shutterstock

Kísérőt is kapott Magyar Péter a Romsics Ignác történészprofesszorral való találkozóra

A lap emlékeztet arra, hogy a közösségi médiában már egy ideje Romsics Ignác történészprofesszor neve is felmerül a Tisza Párt lehetséges államfőjelöltjeként.

Mindezt persze nem lehet biztosra venni, azonban a találgatás beindulása nem véletlen. A hét elején Magyar Péter Polgár Judit jelölésével kapcsolatban kellemetlen helyzetbe került, miután a sakknagymester visszautasította a felkérést a köztársasági elnöki tisztség ellátására.

Polgár Judit visszautasítása azonban csak reakció volt arra, hogy szombaton még társadalmi konzultációt ígért miniszterelnök, majd vasárnap este szinte kész tényként kezelte mindenki, hogy a sakknagymester lesz a Tisza jelöltje.

Ez azonban finoman szólva sem nyerte el a tiszások tetszését, a felháborodás akkora volt, hogy a párt legnagyobb, több mint 500 ezer tagot számláló közösségi csoportján nemes egyszerűséggel kikapcsolták a hozzászólásokat.

A Magyar Nemzet szerint a mostani közös fotó akár arra is szolgálhat, hogy felmérjék a közvélemény és a támogatók reakcióját Romsics Ignác esetleges jelölésére.