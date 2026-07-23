Folytatódik az európai akkumulátoripar haláltusája: a Northvolt után itt az újabb csőd, a Varta helyzete is egyre reménytelenebb
Újabb drámai fordulatot vett a Varta története: a német akkumulátorgyártó feldarabolása is napirendre került, miután a vállalatnak sürgősen több tízmillió eurós forrásra lenne szüksége. A hitelezők szerint a cég jelenlegi formájában már nem tartható fenn, miközben a tulajdonosok nem hajlandók újabb tőkét biztosítani.
Elfogyott a Varta pénze
A folyamatot az indította el, hogy a vállalatnak sürgősen, több tízmillió eurónyi friss forrásra lenne szüksége működésének fenntartásához. A hitelezők szerint azonban a tárgyalások ellenére egyik érintett fél sem vállalta a szükséges finanszírozás biztosítását.
A legnagyobb hitelezők – köztük a Deutsche Bank és három londoni befektetési alap – ezért éltek a finanszírozási szerződésekben rögzített jogaikkal. Álláspontjuk szerint a Varta jelenlegi formájában már nem működtethető tovább.
A vállalat problémái nem most kezdődtek. A Varta már 2024 júliusában szerkezetátalakítási eljárást indított a német StaRUG-törvény alapján, amely lehetővé teszi a fizetésképtelenség elkerülését célzó reorganizációt.
Ennek során a korábbi részvényesek elvesztették tulajdonukat, a cég pedig új tulajdonosi háttérrel próbált talpra állni.
Jelenleg az osztrák üzletember, Michael Tojner és a Porsche AG egyaránt 50-50 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik a vállalatban. A Tagesschau értesülése szerint azonban egyik fél sem kíván újabb tőkét befektetni a veszteséges cégbe.
Tojner szerint a mostani fejlemények gyakorlatilag elkerülhetetlenek voltak. Úgy fogalmazott, hogy a Varta helyzete akkor vált végleg kritikussá, amikor elveszítette egyik legfontosabb megrendelőjét, az Apple-t. Az amerikai technológiai óriás kiesése jelentős bevételkiesést okozott, amelyet a vállalat már nem tudott ellensúlyozni.
Az osztrák üzletember Montana Group nevű vállalatcsoportja ugyanakkor megpróbálhatja kimenteni a szerkezetátalakításból a Microbattery üzletágat, valamint a Solutions divíziót.
A tervek szerint ezekhez tartozna a grazi Varta Innovation, illetve a romániai leányvállalat is.
A cél az, hogy az európai akkumulátorgyártás szempontjából fontos technológiai tudás és fejlesztési kapacitás legalább részben megmaradjon. Ez azonban újabb átszervezésekkel és jelentős létszámleépítésekkel járhat.
Tojner szerint az európai akkumulátoripar egyre nehezebb helyzetben van. A magas energiaárak, a jelentős munkaerőköltségek és más versenyhátrányok miatt az ázsiai gyártókkal szemben egyre nehezebb eredményesen működni.
A Northvolt volt az első fecske
Nem a Varta az egyetlen az európai akkumulátoripar szereplői közül, aki fizetésképtelenné vált az elmúlt években. A Northvolt egy 2016-ban alapított svéd akkumulátorgyártó vállalat, amelynek célja az volt, hogy európai alternatívát kínáljon az ázsiai akkumulátorgyártókkal szemben az elektromos járművek piacán. A vállalat jelentős állami és magánbefektetéseket vonzott, valamint több nagy autógyártóval – köztük a Volkswagennel és a BMW-vel – is stratégiai együttműködéseket alakított ki.
A gyors terjeszkedés, a gyártási nehézségek, a magas adósságállomány és a megrendelések csökkenése azonban súlyos pénzügyi problémákhoz vezetett. A vállalat 2024 végén az Egyesült Államokban csődvédelmet kért, majd 2025 márciusában Svédországban is fizetésképtelenségi eljárás indult ellene, amely Európa egyik legnagyobb ipari csődjének számít az akkumulátorgyártási ágazatban.
Hajmeresztő orosz rulettet játszanak a frankfurti tőzsdén a Varta részvényeivel
Három nap alatt több mint 300 százalékkal lőtt ki a csődközelbe került elemgyártó részvényárfolyama. A befektetők szinte egymás kezéből kapkodják ki a Varta papírjait, pedig borítékolható, hogy ezek teljesen értéktelenek lesznek.