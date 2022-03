Az Egyesült Államokban és Kanadában mintegy 246 ezer Atlas és Atlas Cross Sport SUV-ot kényszerül visszahívni a Volkswagen a járműben található elektromos vezetékek hibái miatt – írja a CNBC.

Fotó: Mark RALSTON / AFP

Mindez a légzsákok tervezettnél későbbi aktiválást eredményezi, de az ablakok is önálló életre kelhetnek és az elektromos fékek is ok nélkül működésbe léphetnek. Jelenleg a német autógyártó nem tudja javítani a hibát, a visszahívásban érintettek ezért visszatérítésben részesülhetnek. A probléma a 2019-től piacra dobott Atlasok, és a 2020 után értékesített Atlas Cross Sport járművek esetében áll fenn, a tulajdonosokat május 10-ig értesíti a vállalat a visszahívásról. Amennyiben megoldódik a probléma javíthatóság, ismét jelentkezik majd a cég.