Ez történik Mariupol utcáin az orosz tankok szemszögéből - videó

Erős videó terjed az orosz Telegram-csatornákon, amelyet a Russia Today nevű orosz oldal is közzétett. A videón az látható, hogy egy orosz tank Mariupol kikötőváros utcáin halad és többször is rálő házakra, majd utána fegyverropogás is hallatszik. Feltehetően a várost védő ukrán erőket lőtték a videón, bár embereket, ukrán katonákat nem látni a felvételeken.

Video of a Russian tank in Mariupol firing at buildings. https://t.co/TpWxpQlLgb pic.twitter.com/4Eza4tmNLr — Rob Lee (@RALee85) March 31, 2022

A videót azóta több Twitter-oldal is bemutatta. Azt nem tudni, hogy pontosan mikor készült. A várost hetek óta ostromolják az oroszok, gyakorlatilag már szinte az összes épületet találat érte, de még mindig nem sikerült elfoglalniuk a kulcsfontosságú települést.