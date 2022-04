Ukrajnát helyezte az első helyre a világban békét sürgető húsvéti beszédében Ferenc pápa, aki két évvel a pandémia kezdete óta először szólt hívők tízezrei előtt a Szent Péter-bazilika erkélyéről vasárnap délben.

Ferenc pápa úgy fogalmazott, hogy nehezen lehet elhinni, hogy az idei húsvét a háborúról szól.

Hagyjuk, hogy Krisztus békéje belépjen életünkbe, szívünkbe, otthonunkba

– hangoztatta a katolikus egyházfő, aki szokás szerint húsvéti beszédében felsorolta a világ háború és szenvedés sújtotta térségeit. Az első helyre a "mártír" Ukrajna került, melyet szavai szerint a kegyetlen és értelmetlen háború erőszaka és pusztítása ért el.

Fotó: Claudio Peri

Ferenc pápa kijelentette, szívében hordozza az ukrán áldozatokat, a több millió menekültet, a szétszakított családokat, az egyedül maradt időseket, a megtört életeket, a földig rombolt városokat.

Ferenc pápa bátorító jelzésnek nevezte, hogy egyének és közösségek egész Európában befogadják a menekülteket.

Békés együttélést és testvériséget sürgetett a Közel-Keleten, a Szentföldön, Libanonban, Szíriában és Irakban, valamint a térségben élő keresztények számára. Dél-Amerikában a bűnözés felszámolását sürgette, Kanadában pedig az igazság közös keresését a múltban az egyháztól szegregált őslakossággal.

Fotó: Tiziana Fabi / AFP

Minden háború következményekkel jár az egész emberiség számára, "a gyász, a menekültek drámája, a gazdasági és a már most tapasztalható élelmiszer-válság miatt" – mondta a pápa.

A béke lehetséges, kötelesség, a béke mindenki elsőrendű felelőssége

– hangoztatta az egyházfő.

Szavait a Vatikán közlése szerint csak a Szent Péter téren 55 ezren hallgatták, de a tömeg sűrűn állt a térre vezető egész sugárúton. Vasárnap délelőtt a pápa a Szent Péter téri szabadtéri oltárnál mutatta be az ünnepi misét, melyen egy ukrán delegáció is részt vett, valamint ukránul is imádkoztak.