Meglepetést okozott az amerikai infláció, váratlanul magas számok érkeztek

Az előzetes piaci várakozás (2,5 százalék) felett, 2,6 százalékon futott be a júniusi PCE inflációs adat Amerikában, a maginflációs ráta is a várakozás (2,7 százalék) felett, 2,8 százalékon állt meg. A hagyományos inflációs mutató májusban 2,3 százalékon állt, ezt most felfelé, 2,4 százalékra korrigálták utólag, míg a maginflációs ráta 2,7 százalékon állt májusban, de most ezt is felfelé, 2,8 százalékra korrigálták a statisztikusok. A friss számokra azonnal reagált a dollár és a forint is.

A dollár és a forint is nyomban reagál a friss amerikai PCE inflációs adatokra / Fotó: Shutterstock

Befutottak az amerikai inflációs adatok, reagál a dollár és a forint

A friss PCE inflációs adat különösen nagy jelentőségű a piac számára, mivel a Fed, azaz az amerikai jegybank ezt a mutatót követi elsősorban kamatpályájának meghatározásakor, mivel a PCE által lefedett kosár véleményük szerint hívebben tükrözi a mögöttes gazdasági folyamatokat, mint a piacok által figyelt CPI.

A Fed szerda esti kamatdöntésében ismét a kamatok szinten tartása mellett határozott, Jerome Powell, a testület elnöke ismét a vámháború okozta gazdasági bizonytalansággal, illetve a vámtarifák bevezetésének inflációra gyakorolt, előre pontosan be nem látható hatásaival indokolta a szigort. A Fehér Házból és egyes piaci szereplők részéről érezhető nyomás nehezedett a Fedre, hogy mielőbb csökkentse a kamatokat a világ legnagyobb gazdaságában, a szerdai döntés után viszont kiderült, hogy a monetáris tanács két tagja nem szavazta meg a döntést, és mivel erre a Bloomberg adatai szerint már több mint harminc éve nem volt példa, úgy tűnik,

a nyomásgyakorlás már a tanácson belül is egyre inkább jelen van.

Powell beszédében kiemelte, hogy a Fed a jelenlegi kamatszintek (4,25–4,5 százalék) mellett hatékonyan tud majd fellépni egy esetleges inflációs megugrás esetén, illetve igyekezett visszafogni a piacok szeptemberi kamatvágásról szóló spekulációját, fontos viszont, hogy most már nem zárta ki annak érkeztét. A CME opciós aggregátora szerint a beszéd elérte hatását, a piac kisebb esélyt adott a csütörtök kora délutáni kereskedésben a szeptemberi vágásnak, mint akár szerda délelőtt, akár egy hete, az oddsok ugyanakkor továbbra is nagyon közel vannak egymáshoz, 43 százalék a vágásé, 57 százalék a tartásé a határidős jegyzések alakulása alapján.