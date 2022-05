A videójáték-iparban akarja megvetni a lábát a drága ruháiról, táskáiról és cipőiről ismert Gucci luxus divatmárka – jelentette be a minap hatalmas meglepetést keltve a Kering-csoporthoz tartozó Gucci Vault vezérigazgatója, Nicolas Oudinot.

A divatóriás egy játékakadémia megnyitását tervezi a tehetséges fiatal esportolók támogatása céljából.

Fotó: Gucci

A Gucci a luxusipar nagyágyúi közül elsőként tör be a videójátékok világába

– hirdette meg a fordulatot Oudinot. Ennek érdekében a FACEIT-tel, az esport versenyek egyik legnagyobb platformjával is összefog. Az akadémia főként a tehetséges amatőrök profivá nevelését kívánja segíteni, ugyanakkor fel akarja készíteni őket a professzionális játékok világának kemény valóságára is.

Fontos a pszichológiai felkészítés is, hiszen a profi játékosokra nagy nyomást gyakorolnak a szurkolók, és a versenyek, de nem könnyű megszokni a szigorú edzésprogramokat sem. A fiatal tehetségek karrierjük korai szakaszában történő támogatása érdekében a Gucci a WHO-val is együttműködik, hogy az egészségügyi kérdésekkel kapcsolatos szakértelem is rendelkezésre álljon.

A cég egyébként egy meglehetősen bizarr videót a YouTube-on is megosztott arról, hogyan lesz valakiből "FACEIT" jelölt, amely szakértők szerint több kérdést vetett fel, mint amennyit megválaszolt. Az azonban egyértelmű, hogy a divatóriás maga választja majd ki a jelölteket, mégpedig valószínűleg elég szigorúan.

Egy olyan 100 éves vállalat számára, mint a Gucci, nagy kihívás, hogy folyamatosan új fiatal vásárlókat vonzzon.

Az esport pedig különösen alkalmas erre, hiszen a virtuális játékok világa óriási potenciállal rendelkező megapiac: 2021-ben a világméretű forgalom közel 160 milliárd dollár volt, és 2025-re várhatóan meghaladja a 190 milliárd dollárt.

Az aktív játékosok száma pedig ma már 3 milliárd körül van világszerte, köztük vitathatalanul rengeteg divatrajongó is akad.