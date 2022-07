Sokszor adódhat a kérdés, hogy ki használja még a lassúságáról híres Internet Explorer böngészőt. A szlovák állam egyes elektronikus szolgáltatásai továbbra is megkövetelik az Internet Explorer böngésző használatát az elektronikus beadványok engedélyezéséhez, így a szlovák belügyminisztérium is használja még a böngészőt – számolt be az Új Szó.

A belügyminisztérium dolgozik a szolgáltatások módosításán, hogy azok működését ne korlátozzák a böngészők. A módosítások azonban nem csak a végrendszereket érintik, hanem a tárca valamennyi elektronikus szolgálatában közös infrastrukturális elemeket is. Ezért ez egy hosszabb távú tevékenység, amely a közbeszerzési eljárásoktól is függ

– közölte a sajtóosztály.

Fotó: Shutterstock

Az informatizációs minisztérium is megerősítette, tud arról, hogy a belügyi tárca egyes elektronikus szolgáltatásokhoz Internet Explorert használ, például az állandó vagy átmeneti lakhely beírásához.

A fent említett ügyben kialakult helyzet sürgős megszüntetése érdekében aktívan kommunikálunk a belügyminisztériummal

– tette hozzá.

A Microsoft június 15-én szüntette meg az Explorert, az Explorer-alapú webhelyek és alkalmazások viszont ugyanúgy működnek tovább.