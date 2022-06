Ma lekapcsolja az Internet Explorert a Microsoft, ezzel lezárul egy 27 éves korszak – emlékeztetett a FoxBusiness cikke arra, hogy a cég tavaly egy blogbejegyzésben közölte, megszűnik az egykor népszerű, ám már akkor is rengeteget átkozott internetes böngésző.

Az Explorer még most is benne volt a Windows 10 néhány verziójában, de a legújabb operációs rendszereket már a 2015-ben elindított Microsoft Edge böngészővel látták el. Most pedig végleg megszűnik az Explorer.

Fotó: Bloomberg

A böngésző első verzióját még 1995-ben adta ki a cég, az első éveiben kimondottan népszerű volt, ám már akkor ismert volt lassúságáról és gyermekbetegségeiről. Nem csoda, hogy amikor sorra jöttek a vetélytársak, mint például a Mozzila Firefox vagy később a Google Chrome, már nem tudta ezekkel felvenni a versenyt. Szép lassan jelentősen el is avult a böngésző, amelyhez egyre ritkábban adott ki frissítéseket a Microsoft, majd végleg leállt vele.

is Internet Explorer ever truly dead? pic.twitter.com/KQGndprUxn — Tom Warren (@tomwarren) June 14, 2022

A böngésző lekapcsolása egyébként nem jelenti azt, hogy már semmilyen módon nem lehet majd megnyitni, de a legtöbb Windowsból eltávolítják a parancsikonját. Az Explorer-alapú webhelyek és alkalmazások viszont ugyanúgy működnek tovább.