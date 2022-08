Mind az ötezer tojótyúkot leölték abban a holland tojástermelő gazdaságban, ahol a reggeli órákban azonosítottak madárinfluenza-fertőzést, és a közelben található hét másik gazdaság baromfiállományát is megsemmisítették – közölte a holland mezőgazdasági minisztérium hétfőn.

A közép-kelet-hollandiai Gelderland tartomány Lunteren nevű településén észlelt madárinfluenza-fertőzés miatt az érintett gazdaság 10 kilométeres körzetében található 235 baromfitartó gazdaság állományát is vizsgálják – számolt be a Dutchnews című holland hírportál.

Hans Staghouwer holland mezőgazdasági miniszter rendkívül aggasztónak nevezte a helyzetet, és elmondása szerint

a hétfőn észlelt fertőzés baromfitartók tucatjára lesz negatív hatással.

A hírportál szerint nem ez az első eset a régióban. Az említett településen tavaly októberben 53 gazdaság állományában azonosítottak madárinfluenzát. A fertőzés megjelenése óta több mint 3,5 millió baromfit öltek le.

Fotó: Getty Images

Hollandiában mintegy 1700 baromfitartó gazdaság működik, amelyek fele tojást termel. A telepek összesen mintegy 10 milliárd tojást biztosítanak évente – közölte a holland hírportál.

A hazai Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a honlapján közölte, hogy miután az ellenőrzéseken már több mint egy hónapja nem találtak madárinfluenzával fertőzött szárnyasokat a hazai baromfiállományban, a vírus miatt elrendelt területi korlátozó intézkedések is megszűntek Magyarországon. A Nébih felhívta a baromfitartó gazdák figyelmét, hogy a könnyítések ellenére továbbra is fennáll a vírus behurcolásának veszélye, ezért a felelős állattartás, különösen a járványügyi előírások betartása, továbbra is kiemelt jelentőségű.