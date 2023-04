Kigyulladt egy faház Budapest XXI. kerületében, a Klapka utcában - közölte az Oszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Tájékoztatásuk szerint a mintegy huszonöt négyzetméter alapterületű épület teljes terjedelmében égett a, amikor a fővárosi hivatásos tűzoltók a helyszínre érkeztek. Az egységek oltják a lángokat, és megakadályozták, hogy a tűz több más, közeli faházra is átterjedjen.

Az eset érdekessége, hogy szombaton volt utoljára tűzeset az utcában Április nyolcadikán a katasztrófavédelem arról számolt be, hogy kigyulladt, és teljes terjedelmében ég egy körülbelül nyolcvan négyzetméteres faház Budapest XXI. kerületében, a Klapka utcában. Az épület mellett mintegy ötszáz négyzetméteren az avar is lángolt. A fővárosi hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett három vízsugárral oltották a tüzet. Egy vízszállító is a helyszínre érkezett a fővárosból.