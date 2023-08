Vidéken is megjelent a milliós panelár, ami egyenesen következik abból, hogy a lakótelepek az otthonkeresőknek és a befektetőknek is menekülési utat kínálnak, emiatt bizonyulhattak meglehetősen válságállónak eddig a lakáspiaci visszaesés hónapjaiban is – mutatott rá az OTP Ingatlanpont friss elemzése.

A Pók utcai lakótelep a legdrágábbak egyike.

Fotó: Máthé Zoltán / MTI

A panelszektor az év végéig nagyobb részesedést is kiszakíthat a piaci forgalomból, erre utalnak a KSH és a NAV legfrissebb adatai az OTP Ingatlanpont szakértője, Valkó Dávid szerint.

Stabilan mintegy 13 százalékban részesednek az országos lakáspiaci forgalomból a lakótelepek, amelyek súlya az adásvételekben a főváros egyes kerületeiben, illetve néhány vidéki városban ennél jóval nagyobb.

A szekszárdi, a paksi és a XV. kerületi lakóingatlan-forgalomban példéul 50 százalék feletti volt a lakótelepi lakások részaránya a KSH legfrissebb már lezárt, 2021. évi adatai szerint.

Darabszám szerint Miskolcon és Debrecenben a legélénkebb ez a részpiac,

ahol egyenként mintegy 1300 adásvételt regisztráltak két éve. Utánuk már egy budapesti kerület, a III. következett, közel 1200 tranzakcióval, s csak azután Pécs, Szeged, majd megint a fővárosból Újpest.

A lakáspiac egészét tekintve tavaly éves szinten 10,4 százalékos forgalomcsökkenés látszik, ezen belül a lakótelepi tranzakciószám ennél jelentősebben, 14 százalékkal csökkent 2022-ben. Az árak mozgása viszont azt mutatja ugyanebben az összevetésben, hogy

a lakótelepi lakások elég jól állták a sarat.

Míg az általános lakásárszínvonal 18,5 százalékkal nőtt, addig a házaké csupán 4 százalékkal, a lakótelepi és egyéb – jellemzően tégla – lakások viszont nagyjából azonos mértékű, 21-24 százalékos drágulást produkáltak.

A lakótelepi átlagos négyzetméterár országosan 506 ezer, míg Budapesten 714 ezer forint volt tavaly.

Pesterzsébet panellakásai a legolcsóbbak közé tartoznak.

Fotó: Róka László / MTI

Az elmúlt egy évben már százas nagyságrendben forogtak a piacon olyan lakások, jellemzően garzonok és kétszobások, amelyek fajlagos ára meghaladta az egymillió forintot is.

A Lágymányosi lakótelepen kelt el a rekorder lakás, 1,4 millió forintos négyzetméteráron,

Kelenföldön közel ugyanennyiért, 1,3 milliós négyzetméteráron adtak el egy klasszikus panellakást. Vidéken is több helyen elérték vagy meghaladták az egymilliós tarifát, így Debrecenben, Kecskeméten, Szombathelyen is.

A lakótelepek kínálata összességében jól rezonált a lakáspiac tavalyi kihívásaira

– ezzel magyarázza Valkó Dávid vezető elemző a szektor válságállóságát.

A lakótelepek garzonjai és kis lakásai még mindig viszonylag olcsón elérhető vételi lehetőséget kínáltak

akár saját lakhatás, akár befektetés céljára, a rezsiaggodalom pedig a megdrágult hitelek mellett még vásárlóképes érdeklődőket a lehetőleg már felújított és alacsonyabb üzemeltetési költségű lakások felé tereli. Ezek a hatások együtt eredményezhették, hogy 2022-ben a lakótelepi szektor – ha csökkenő forgalom mellett is, de – a többinél dinamikusabb áremelkedést tudott elérni, és az inflációval is állta a versenyt.

Mindezek alapján az elemzőt az sem lepné meg, ha idén a lakótelepek piaci részesedése nőne, s meghaladná az évek óta stabil egynyolcados arányt.