Taroltak a gazdasági képzések, a Corvinus pedig különösen: 13 szakjához kellett legalább 450 pont

Nemcsak a jelentkezések számát tekintve a legnépszerűbbek továbbra is a gazdasági témájú felsőoktatási képzések, de nyilván a legmagasabb értékű felvételik is e szakokhoz kellettek. Innen érkezett a rekorder is.

34 perce | Szerző: Szűcs András

