Többletadóval és más megszorító intézkedéssel kívánják elvenni az üzletláncok kedvét az automata pénztárakra való fokozott áttéréstől a kormányzó román szociáldemokraták (PSD). A liberálisokkal (PNL) és a Romániai Magyar Demokrata Szövetséggel (RMDSZ) nagykoalícióban kormányzó baloldali alakulatnál az vágta ki a biztosítékot, hogy az Auchan üzletlánc bejelentette: lemond a hagyományos pénztárgépekről, és néhány éven belül teljesen átáll az önfizetős terminálok használatára.

A Romániában 2006-ban megtelepedett, francia tőkéjű kiskereskedelmi csoport modernizációs és digitalizációs törekvéseivel indokolta pénztársorainak teljes átalakítását, amelynek végén a vásárlók majd teljes egészében az automata kasszáknál fizethetik ki a megvásárolt termékeket. A vállalat fő érve, hogy

az ügyfelek ezáltal megspórolhatják a hosszas sorban állást, ugyanakkor az új megoldás azért is előnyösebb, mint a hagyományos pénztárnál történő fizetés, mert egyaránt alkalmas kis mennyiségű termék és nagyobb vásárlások lebonyolítására.

Az üzletlánc szerint a vásárlások több mint 60 százalékát már most az önkiszolgáló expressz pénztáraknál bonyolítják le, sőt számos üzletében már kizárólag önfizetős pénztárakkal szolgálják ki a vevőket. A francia multinacionális cég 327 áruházat működtet Romániában, ebből 33 hiper-, valamint hét szupermarket, továbbá több mint 280 kisebb bolt, amelyek egy része a Petrom kőolajipari társaság töltőállomásain található. Az Auchan 12 áruházát az ország hat nagyvárosában – közöttük Bukarestben, Kolozsváron és Temesváron – már felszerelték az új terminálokkal, és azt tervezik, hogy 2025-re az új rendszer az Auchan valamennyi romániai áruházában elérhető lesz.

Terve bejelentésekor azonban a társaság nem számolt a lakosság nemtetszésével, amelyet aztán a politika is igyekszik meglovagolni. A közösségi oldalakon egyre többen bírálták az áruházlánc döntését, azt hangoztatva, hogy a bevásárlás után nem hajlandók az automata kasszákkal is bíbelődni. Sokat nyomott a latban, hogy kikelt az újítás ellen az ország legismertebb rendőre, a dél-erdélyi Brassó közlekedésrendészetének írással is foglalkozó, influenszerré vált munkatársa. A vitriolos tollú, felettesei bírálatától sem ódzkodó Marian Godina azzal vádolta meg egyik bejegyzésében az áruházláncot, hogy profitja növelése céljából spórolni kíván a hagyományos pénztárgépek megszüntetésével, a pénztári alkalmazottak esetleges elbocsátásával.

Egyesek most azt mondják, hogy ezt jelenti a haladást, a technológia előrelépését. Én viszont azt mondom, hogy az eddigi pénztáros hölgyet felváltotta az ügyfél, akit azonban ezért nem fizetnek, még árleszállításban sem részesül. Én nem akarok ingyenkasszás lenni sem az Auchan, sem a magam kedvéért

– szögezte le az országos népszerűségnek örvendő rendőr, hozzátéve: innen már csak kis lépés az olyan étterem, ahol a vendég hátramegy a konyhába, süt magának egy rántottát, majd el is mossa a tányért.

A parlamenti pártok is megérezték, hogy érdemes lecsapni a témára. Miközben az ellenzéki, szélsőségesen nacionalista, szuverenista politikát képviselő Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) egyenesen a francia üzletlánc, illetve a hasonlóképpen eljáró boltok bojkottálására szólított fel, a bukaresti kormánykoalíció legnagyobb pártja, a miniszterelnöki tisztséget belső megállapodás értelmében májustól átvevő szociáldemokrata alakulat megszorításokat helyezett kilátásba. A PSD közölte, kezdeményezi, hogy a romániai minimálbérrel egyenértékű adót vessenek ki valamennyi selfpay típusú pénztárra. (Az országban a 146 ezer forintnak megfelelő 1898 lejre emelkedett a nettó minimálbér 2023 januárjában.) De azt is megfontolandónak tartják, hogy az áruházláncokat arra kötelezzék, kedvezményeket, árengedményeket biztosítsanak az automata kasszákat igénybe vevő klienseknek.

A több technológia kevesebb kiadást jelent a munkáltató számára, aminek azonban a nagy áruházláncok árpolitikájában is tükröződnie kell. Amikor már nem a dolgozók, hanem a vásárlók látják el a pánztárosi teendőket, nekik kell beszkennelniük az árut, csökkennie kell a termékek árának, vagy kedvezményben kell részesíteni azokat, akik az automata kasszát választják

– nyilatkozta Gabriel Zetea parlamenti képviselő, a román szociáldemokraták alelnöke.

A kritikák hatására az Auchan illetékesei igyekeztek megnyugtatni a kedélyeket, hogy a hagyományos kasszák megszüntetése miatt egyetlen pénztárosuk sem veszíti el munkahelyét. Közölték, hogy az önfizetős pénztárak meghonosításával a kasszások új feladatot kapnak: árubeolvasás helyett tanácsadói munkakörbe kerülnek, új szerepük pedig az ügyfelek segítése és támogatása lesz. A francia tulajdonú áruházlánc egyébként csaknem 8000 alkalmazottat foglalkoztat romániai üzleteiben. A társaság üzleti forgalma 2021-ben meghaladta az 1,2 milliárd eurót, 12 százalékkal több volt, mint az egy évvel korábban jegyzett forgalom, a profitja viszont 15 százalékkal, 85 millió lejre (1 lej 77 forint) csökkent ugyanabban az időszakban.