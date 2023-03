Csökkenés állt be a háztartási papíráru termékek árában a CBA és a Príma hálózat boltjaiban – erre a kiskereskedelmi lánc kommunikációs igazgatója hívta fel a Világgazdaság figyelmét. Fodor Attila azt mondta, hogy

az árcsökkennés mértéke 5–15 százalékos, amelyet teljes egészében átengednek a fogyasztóknak.

Az alacsonyabb árak folyamatosan jelennek meg a polcokon: az áresés már múlt héten megkezdődött és várhatóan a következő napokban végbemegy az üzletekben.

A WC-papír árát is csökkentette a CBA

Mindez azt jelenti tehát, hogy a CBA és a Príma hálózat boltjaiban 5-15 százalékkal csökken például

a konyhai papírtörlő,

a kéztörlő,

a papírzsebkendő,

és a WC-papír ára is.

A fogyasztói szempontból kedvező változás hátterében az áll, hogy csökkentek az átadói árak a beszállítói oldalon, vagyis ennyivel kevesebbért tudja most beszerezni ezeket a termékeket a kereskedő. Ezt az árelőnyt pedig a rendkívül kiélezett, hónapok óta tartó árversenyben ezúttal sem tartja magánál a CBA.

Hamarosan minden papírgyártó csökkenteni fogja az árait

Fodor Attila ugyanakkor arra is rámutatott, hogy háztartási papíráru termékeknél megfigyelhető árcsökkenés egyelőre nem minden beszállítónál jelent meg, de szerinte ez csak idő kérdése, hogy megtörténjen. „Most több multinacionális és hazai gyártó is lejjebb vitte az árait, a többi szereplő pedig a jelenlegi helyzetben egyszerűen nem teheti meg, hogy ne járjon el ugyanígy. Ha nem teszi, kiárazódik a piacról, ezt pedig senki nem meri kockáztatni. Ahogy például a tészta esetében is megfigyelhettük, a Gyermelyi 5 százalékos árcsökkentése dominóhatást indított el a száraztészta gyártóknál, és néhány napon belül a jelentősebb cégek átvezették a saját termékeiknél az alacsonyabb árazást. Ugyanerre számítok ezúttal is” – fogalmazott lapunknak.

Szintén ez a metódus érvényesül majd a kiskereskedelmi szektor többi szereplőjénél.

A CBA mostani bejelentése nyomás alá helyezte a versenytársakat, ezért jóeséllyel hamarosan a háztartási papíráruk kategóriájában hasonló mértékű áresés megy végbe a többi boltnál, így a Lidlnél, az Aldinál, a Sparnál vagy éppen a Tescónál.

A következő árcsökkenés a kenyérnél lesz

A kommunikációs igazgató azt is előrevetítette, hogy a következő árcsökkenési hullám a friss pékáruknál fog bekövetkezni. Ennek oka, hogy a villamos energia ára konszolidálódott és megkezdődött Ukrajnából az olcsóbb, zsákos liszt beáramlása Magyarországra.