Néhány napon belül a CBA és a Príma üzleteiben csökkeni fog a száraztészta ára – ezt a kiskereskedelmi lánc kommunikációs igazgatója közölte a Világgazdasággal. Fodor Attila azt mondta, hogy az árcsökkentés mértéke 5 százalék körül alakul majd.

A vaj és a trappista után a száraztészta árcsökkenése is megkezdődött. Fotó: Shutterstock

Miért csökkenti a CBA a tészta árát?

Az árváltozás hátterében az áll, hogy a legnagyobb magyar beszállító, a Gyermelyi ezen a héten ugyanekkora arányban mérsékelte a száraztészta átadói árát. Ezt az árelőnyt adja át most teljes egészében a CBA a vásárlóknak. Arra lehet számítani, hogy mivel a Gyermelyi a hazai tésztapiac vezető szereplője,

a többi termék árazása is leköveti a csökkenést, és a beszállítók rövid időn belül a többi boltnál is leviszik az áraikat.

Ezt az árelőnyt pedig a kereskedők szinte biztosan továbbadják a fogyasztóknak, hiszen ellenkező esetben kiárazódnának a most már második hónapja tartó, kifejezetten éles kiskereskedelmi árversenyből.

Miért csökkentik a beszállítók az áraikat?

Erre a kérdésre a válasz a kiskereskedelmi forgalom alakulásában keresendő. Jövő héten érkezik a legfrissebb, januári adat, de a decemberi már olyan rossz volt, hogy nem lehetett tovább odázni az árak mérséklését. A KSH külön kiemelte, hogy az élelmiszer-kiskereskedelem 78 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 11 százalékkal – ez novemberben még csak 8,6 volt – lett kisebb decemberben.

A vásárlók tehát a lábukkal szavaztak, és egyre kevesebbet vásárolnak a boltokban, tulajdonképpen már 2022 ősze óta.

Ez már nemcsak a kereskedőknek fáj, hanem a gyártóknak is, hiszen a volumencsökkenés senkinek sem jó. A mostani árcsökkentési hullám tehát nem támadhatott volna fel, ha pusztán a kereskedők érdekét szolgálná. De mivel ez a gyártókkal közös érdek, ezért nem volt kérdés, hogy átültethető-e a gyakorlatba. Ráadásul ehhez nem is kell túlságosan a zsebükbe nyúlniuk, hiszen a forint-euró árfolyam és energiaárak is igencsak kedvezően alakultak a számukra az elmúlt hetekben. Vagyis bőven van mozgásterük az árak mérséklésére. Ráadásul van is honnan: az élelmiszerek ára januárban éves bázison 44 százalékkal emelkedett, ezen belül a száraztészta 66,4 százalékkal.

A vásárlók a lábukkal szavaztak a bolti drágulásról. Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet

A CBA átvette a kezdeményezést az Alditól és a Lidltől

A vásárlók reakciója teljesen érhető, hiszen a polcokon a drágulás másfél éve tart, ez a folyamat pedig valamikor január végén hivatalosan is fordulóponthoz ért. Az Aldi akkor jelentette be, hogy 20-25 százalékkal vágja vissza a vaj árát. A lépést a Lidl rögtön követte, majd át is vette a stafétabotot, és néhány nappal később már arról számolt be, hogy az év eleje óta közel 200 termék árát csökkentette tartósan. Az Aldi márciusban újra magához ragadta a kezdeményezést, és 20-23 százalékos árcsökkenést jelentett be a trappista sajtoknál.

Ezúttal viszont a CBA diktálja a tempót, és elsőként rukkolt ki a tészta árának csökkentésével.

Szinte biztosra vehető, hogy a Lidl és az Aldi reagálni fog a bejelentésre. Más kérdés, hogy a Tesco vagy éppen a SPAR más taktikát választott az árazás kapcsán: nem egyes termékek árának direkt csökkentésében hisz, hanem egyedi akciókat dolgozott ki, hogy a teljes fogyasztói kosár bekerülése olcsóbb legyen.