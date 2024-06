Teljes átalakuláson esik át Magyarország egyik legnagyobb benzinkút-hálózata

Az OMV egy újabb lépést tett a cég átalakulásának útján: a vállalat az elkövetkező három évben hét országban, Magyarország mellett Ausztriában, Romániában, Szlovákiában, Csehországban, Bulgáriában és Szerbiában is bevezeti az új arculatát. A stratégia célja, hogy hozzájáruljon egy olyan világ megteremtéséhez, amelyben a fenntartható energia, a fenntartható mobilitás és a fenntartható életmód mindenki számára valósággá válhat.

Teljesen megújul az OMV arculata a kelet-közép-európai régióban. Magyarországra is érkezik az új dizájn / Fotó: OMV

A márka és a dizájn az OMV minden érintkezési pontján – a B2B (vállalatok közötti) és a fogyasztók felé irányuló kommunikációban is - teljesen megújul. Az új dizájnt fokozatosan vezetik be az OMV mintegy 1000 töltőállomásán, amelyek naponta több mint 650 000 ügyfelet szolgálnak ki. Az új márkaarculat az eMotion gyorsan bővülő elektromos töltőhálózatán is megjelenik.

A digitális érintkezési pontok közül elsőként a new.omv.com weboldal mutatja be az új arculat és a márkastratégia részleteit. Magyarországon az új márkajegyek a töltőállomások átalakítását követően jelennek meg a kommunikációban.

Az OMV-nél azért dolgozunk, hogy segítsünk mozgásban tartani az ügyfeleinket. Célunk, hogy egyszerűsítsük és még tovább javítsuk a járművel közlekedők kiszolgálását azáltal, hogy előre látjuk a jövőbeli igényeiket, elvárásaikat, és újszerű, fenntartható szolgáltatások sorát kínáljuk számukra. Új márkaarculatunk és "Forward for Good" szlogenünk azt fejezi ki, hogy folyamatosan arra törekszünk, hogy előre lépjünk minden területen

– mondta Kováts Botond marketing vezető.

Az 1995-ben bevezetett vizuális megjelenést most átfogó márkastratégia alapján alakítja át a vállalat. Az új márkadizájn központi eleme egy olyan szimbólum, amely az OMV integrált, vegyipari, üzemanyag- és energiaipari tevékenységét jelképezi a fenntarthatóság és a körforgásos gazdaság elveinek mentén. A folyamatos mozgást és fejlődést testesíti meg, közben pedig egyaránt épít a vállalat örökségére, és utat nyit a jövő felé is. Az új arculat színei egyértelműen utalnak a márka eredetére és történelmére. Azonban a márka megújult színvilága a digitális világban is egy időtálló és modern megjelenést biztosít.