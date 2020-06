Fontos határidő a vállalkozások számára

Pár napjuk maradt a cégeknek és egyéni vállalkozóknak, hogy felkészüljenek a NAV felé július 1-től kötelező online adatszolgáltatási kötelezettségre. Akik már most NAV-álló online számlázóprogramot használnak, csupán össze kell kötniük a számlázórendszerüket a NAV Online Számla rendszerrel. Akik nem rendelkeznek ilyennel, a Számlázz.hu rendszerén keresztül ingyenesen eleget tehetnek a jogszabályban foglaltaknak.

A vírusjárvány terjedésének lassításában és az online adatszolgáltatásában is kulcsszerepet játszanak az online fejlesztések.

A július 1-től életbe lépő NAV szabályozás szerint minden, belföldi adóalany számára – tehát a vállalkozásoknak, az egyéni vállalkozóknak és az adószámos magánszemélyeknek – kiállított számlát kötelező beküldeni a NAV-hoz, amihez online számlázásra van szükség.

Egyelőre csak azokat nem terheli az adatszolgáltatási kötelezettség, akik kizárólag magánszemélyeknek vagy külföldre számláznak, így összességében a NAV tájékoztatása szerint 1,2 millió vállalkozó is érintett lehet a változásban.

Nyitottabbak lettek a cégek az online megoldásokra

A koronavírus-járvány miatt azok a vállalkozások is nyitottabbá váltak az innovatív, digitális megoldások iránt, akik eddig elzárkóztak ezek elől. Ezt erősíti tovább a NAV felé július 1-től kötelező online adatszolgáltatás, ugyanis – bár a kézi számlatömb használata továbbra is lehetséges – az adatszolgáltatási kötelezettség miatt sokkal egyszerűbb dolga van azoknak, aki online számlázásra váltanak. Ez ugyanis kevesebb adminisztrációs időt igényel, és kevesebb hibázási lehetőséget rejt, hiszen nem kell duplán, a kézi számlázás után online is rögzíteni az adatokat.

A K&H vállalkozói és nagyvállalati ügyfelei az online számlázás törvényi megfelelése mellett a nyílt bankolás keretében Magyarországon elsőként csatlakozhattak a Számlázz.hu autokassza szolgáltatásához, és élvezhetik a banki utalások és a kiállított számlák szinkronizálásának kényelmét és előnyeit. Az elmúlt hónapokban mintegy 1500 ügyfél közel 2000 számlaszáma lett összekötve az online számlázó alkalmazással, tehát a tavaszi indulás óta gyakorlatilag megduplázódott az autokasszát használó K&H ügyfelek száma

– tájékoztatott Kökény Roland, a K&H Kkv marketing főosztály vezetője a hamarosan életbe lépő szabályozással kapcsolatban.

Amikre különösen figyelni kell

A Számlázz.hu nemrég végzett kutatásából kiderült, hogy a kkv-k 80, az egyéni vállalkozóknak pedig 58 százaléka tud arról, hogy július 1-től minden, belföldi adóalany felé kiállított számlát be kell küldeni online a NAV-nak, áfatartalomtól függetlenül.

Azoknak a vállalkozásoknak, akik olyan NAV-álló online számlázót használnak, mint a Számlázz.hu, nincs szükségük fejlesztésre. Az adatszolgáltatási kötelezettségüknek eleget tudnak tenni azzal, hogy összekötik a Számlázz.hu fiókot a NAV Online Számla rendszerével, ami egy rövid, (NAV-regisztrációval együtt) mindössze 15 perces folyamat. Az adatszolgáltatás innentől automatikusan működik. Akik eddig kivártak az online számlázó használatával, mindenképpen lépniük kell, a júliusi változások után ugyanis jön a következő lépés, amikor is január 1-től minden számláról adatot kell szolgáltatni az adóhatóság felé, így azokról is, amelyeket magánszemélyek felé állítottak ki

– hívta fel a figyelmet Stygár László, a Számlázz.hu szolgáltatásfejlesztési vezetője.

A Számlázz.hu azok számára is megoldást nyújt, akik olyan vállalatirányítási rendszert használnak, amely nem képes az automatikus, online adatszolgáltatásra. A Számla Agent szolgáltatás ugyanis lehetővé teszi bármely külső szoftver részére, hogy az számlát bocsásson ki a vállalkozás Számlázz.hu fiókján keresztül – így a NAV adatszolgáltatás a jogszabályban leírtaknak megfelelően tud működni.