Konkoly Zsófia ezüstérmet szerzett 400 méteres gyorsúszásban az S9-es kategóriában a tokiói paralimpián. A 19 éves pécsi úszó a fináléban is remekül versenyzett, és végül csak centimétereken múlt, hogy nem sikerült győznie. Száz és kétszáz méternél a negyedik helyen fordult, 250-nél azonban már a második helyen haladt a rajttól végig vezető ausztrál Lakeisha Patterson mögött. A táv hátralévő részében óriásit hajrázott, egyre jobban megközelítette a fáradó riválist, de végül nem sikerült utolérnie, mindössze nyolc századmásodperces hátránnyal a második helyen végzett.

— nyilatkozott Konkoly Zsófia.

A hajrában beleadtam a szívemet, szinte csak az vitt előre. Már a selejtezőben is egyéni csúcsot úsztam, a fináléban pedig még azon is javítani tudtam, így teljesen elégedett vagyok azzal, hogy ez egy ezüstéremre volt elég. Sőt, ha bronzérem lett volna, annak is nagyon tudtam volna örülni