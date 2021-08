A MÁV-START KISS motorvonatai nagy népszerűségnek örvendenek mind az elővárosi térségben, mind a nyaralók körében. Az idei főszezonban hétvégente három új emeletes motorvonat is közlekedett a Balatonhoz közvetlen összeköttetést biztosítva Szolnok és a Dunakanyar térségéből is. A Jégmadár, a Napfürdő expresszvonat Fonyódig, a Panoráma expresszvonat pedig Fonyódról most hétvégén közlekedik utoljára, de jövőre is ugyanúgy biztosított lesz a Balaton megközelítése emeletes motorvonattal. Augusztus 30-tól újabb négy vonat áll forgalomba az agglomerációban, így

hétfőtől összesen már 14 közlekedik a két legforgalmasabb, a váci és a ceglédi elővárosi vonalon

– tájékoztatott a MÁV közleményében.

A 600 ülőhelyes motorvonatok közül jövő hétfőtől a váci vonalon tíz, a ceglédin pedig négy KISS szerelvénnyel találkozhatnak az utasok. A 70-es váci vonalon a tíz forgalomba állítása – köszönhetően a motorvonatok hagyományos szerelvényekkel szembeni előnyeinek – már lehetővé teszi a szerelvényfordulók átalakítását, ezáltal hétvégente már csak KISS és FLIRT motorvonatok közlekednek majd. Munkanapokon mind a szobi zónázó, mind a váci személyvonatokon is csak emeletes motorvonatok lesznek forgalomban, csúcsidőszakban és a gyorsított, ütemen felüli vonatokban még marad pár hagyományos, szolnoki csíkos ingaszerelvény is. A járművek kedvezőbb menetdinamikai tulajdonságainak és a gyorsabb utascseréjének köszönhetően a zavarérzékenység jelentősen csökkeni fog ezen a vonalon.

Fotó: Róka László / MTVA

Nagy sikerrel zárul a nyári balatoni szezon is az emeletes motorvonatok körében.

A hétvégén közlekedő három KISS közvetlen kapcsolatot biztosított Szolnok és a Dunakanyar térségéből is a Balatonra.

Szinte minden hétvégén folyamatos teltházzal közlekedtek ezek a szerelvények, eddig összesen 30 ezer utas váltott jegyet ezekre a járatokra, hogy akár az emeleten utazva élvezhesse a kilátást. A nyári szezon végével búcsúzik a KISS a Balatontól, de tervezetten jövő nyáron újra visszatérnek majd Magyarország egyik legnépszerűbb turisztikai célpontjához.

Jövő év végéig a megrendelt járművek mindegyike, összesen 40 KISS állhat forgalomba. A motorvonatok elsősorban a budapesti elővárosi vonalakon közlekednek majd, a további közlekedési útvonalak tervezése is folyamatban van.