A legjobb hazai felsőoktatási intézményként jelentősen előrelépett a Semmelweis Egyetem a Times Higher Education (THE) legfrissebb szakterületi rangsorában. Az orvos- és egészségtudomány területen a világ legjobb 200 felsőoktatási intézménye közé került a Semmelweis Egyetem, míg az élettudományokban a legjobb 300-ban található – tájékoztatott az egyetem közleményében.

Fotó: Shutterstock

Az összeállítás készítői öt terület mutatói alapján rangsorolják az intézményeket, ezek közül az oktatás és az idézettség terén lépett előre leginkább a Semmelweis Egyetem, a többi indikátor a kutatást, a nemzetköziséget és az ipari bevételeket méri.

A Times Higher Education (THE) több szakterület rangsorát is elkészíti minden évben, most 4 tudományterület listáit tették közzé, ezek közül a Semmelweis Egyetem a fenti kettőben szerepel.