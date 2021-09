A világ legszegényebb országai pénteken további segítséget kértek az oltási és karanténszabályok valamint az ezzel járó költségek terén, hogy részt tudjanak venni a novemberi, glasgowi COP26 klímacsúcson – olvasható a Reutersen.

Fotó: WIktor Szymanowicz / NurPhoto / NurPhoto via AFP

A csúcson a tervek szerint újabb vállalások várhatóak a karbonkibocsátás terén, hogy az ipari forradalom előtti időkhöz képest 2 foknál többel ne nőjön a bolygó átlaghőmérséklete, megelőzve az ezzel várható katasztrófákat. A 46 országot tömörítő legkevésbé fejlett országok nevében a bhutáni Sonam Phuntsho Wangdi, a csoport elnöke közleményben szögezte le, hogy ezen országokra és népeikre van a legrosszabb hatással a klímaváltozás, ezért nem szabad, hogy a kérdés kapcsán rendezett tárgyalásokról kimaradjanak.

Körülbelül 20 az országok közül Nagy-Britannia beutazás esetén 10 napos karantént előíró vörös listáján szerepel. Nagy-Britannia jelezte, hogy fizeti a karanténnal kapcsolatos költségeket ezen delegáltak részére és az oltott követek számára a karantén időszakát 5 napra csökkentette. A britek emellett a delegáltak oltóanyagát is biztosítják ígéretük szerint, ám a több mint 1500 civil szervezetet tömörítő, a héten a konferencia elhalasztását kérő Climate Action Network (CAN) szerint az ország nem tartotta be ígéreteit ezzel kapcsolatban.