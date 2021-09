Közel 9 milliárd dollárral növelné védelmi kiadásait Tajvan a következő 5 évben, hogy a Kína által támasztott fenyegetéssel szembeszálljon – írja a Reuters.

Fotó: Sam Yeh / AFP

Az ország elnöke, Caj Jing-ven számára kulcsfontosságú a hadsereg modernizálása, hiszen a kínai hadsereg mellett eltörpül a tajvani haderő. A javaslatnak, mely az idei évre meghatározott katonai kiadások mellett növelné a hadseregre szánt pénzt, még át kell mennie a törvényhozáson, ám mivel az elnök pártja ott kényelmes többséggel rendelkezik, ez nem lehet probléma.

A hadügyminisztérium közleménye szerint a katonai célokra egyre többet költő, az ország felségvizeit és légterét egyre gyakrabban megsértő Kínával szemben sürgősen növelni kell az ország katonai képességeit. A program során beszerzett fegyverrendszerek – köztük cirkálórakéták és hadihajók – a tervek szerint Tajvanban készülnek majd, ám az alkatrészek és technológiák egy része az Egyesült Államokból érkezik.

Az ország nagy hatótávolságú rakétákat is tesztel, melyek Kína mélyén található célpontok ellen is bevethetőek lesznek, továbbá az utóbbi időben helyezte szolgálatba az "anyahajó-pusztító", lopakodó hajóit és saját tengeralattjárókat is fejleszt. A bejelentés egybeesik az ország éves hadgyakorlatával, melynek során csütörtökön a szigetország elleni invázió elleni védekezést gyakorolták.