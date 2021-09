Németország százmillió vakcinát ajánlott fel

A Rómában, a G20 egészségügyi minisztereinek találkozóján nyilatkozó politikus szerint az oltóanyagok még idén meg is érkezhetnek a segítségre szoruló országokba, így Németország annyi vakcinát küld hozzávetőlegesen a rászorulóknak, amennyit eddig saját lakossága számára felhasznált.

A támogatás célja, hogy az oltást legalább a világ lakosságának 40 százaléka még idén megkaphassa a védettséget jelentő oltást, hiszen a világjárvány csak akkor ér véget, ha az egész világon véget ér – nyilatkozta a miniszter, aki szerint amíg ez nem történik meg, kialakulhatnak olyan vírusváltozatok, amik Németországra is veszélyt jelenthetnek.

A miniszter ugyanakkor hangsúlyozta azt is, hogy Németországban is még legalább öt millió embernek kellene felvennie az oltást és szükséges lenne az oltási kampány felgyorsítása is. Úgy fogalmazott, hogy

most, szeptemberben dől el, hogy mennyire leszünk biztonságban ősszel és télen.

A szövetségi kormány legutóbbi, pénteki összesítése szerint a tavaly december végén elindított oltási kampányban 102,4 millió adag vakcinát adtak be. Legalább egy adagot a lakosság 65,6 százaléka - 54 541 599 ember - kapott. Teljes oltással a lakosság 61 százaléka - 50 754 494 ember - rendelkezik.

A Robert Koch Intézet vasárnap adatai alapján az országban 10,453 új fertőzöttet találtak az elmúlt 24 óra során, míg a halottak száma 21-el 92,346-ra emelkedett.